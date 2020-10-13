Цена звездных улыбок: какие суммы российские знаменитости выложили за зубы?

На красных дорожках ослепительные улыбки знаменитостей сверкают ярче бриллиантов. А как российские звезды ухаживают за зубами? Об этом eg.ru поговорила с основателем московской стоматологической клиники Наталией Кадькаловой, через чьи руки прошло немало представителей российского шоу-биза. Врач высшей категории и член ассоциации Общества по изучению цвета в стоматологии назвала нам и примерную стоимость вип-улыбок.

Алена Водонаева: 650 000 руб. или 7 143 евро (по сегодняшнему курсу)

- Сегодня Алена обладательница красивой белоснежной улыбки. Однако ее стоматологу и ей самой пришлось для этого немало потрудиться. У Алены были ярко выраженные проблемы с прикусом. Предполагаю, что на протяжении года она носила классические или лингвальные (расположенные на задней стороне зубов) брекеты для выравнивания зубных рядов. Бросается в глаза и изменение цвета эмали - после коррекции прикуса артистка воспользовалась винирами (фарфоровыми или керамическими накладками, замещающими внешний слой зубов).

Алена Водонаева. Фото: Instagram.com

Анна Хилькевич: 850 000 руб. или 9 340 евро

- У актрисы свои зубы были неплохие и ровные. Но люди с публичной профессией очень часто стремятся к идеальной внешности. Анна установила керамические виниры, выбрав очень яркий, неестественный цвет. Теперь у Хилькевич ослепительная широкая улыбка, за которой необходимо ухаживать, посещая стоматолога раз в полгода для профессиональной чистки полости рта.

Анна Хилькевич

Лолита: 800 000 руб. или 8 792 евро

- Если сравнить старые фото певицы с современными, то мы видим явные перемены к лучшему. Добиться такого результата простым отбеливанием невозможно. Лолите установили виниры на всю линию улыбки. Выбран достаточно светлый оттенок. Изменены форма и размер своих зубов. Скорее всего, была произведена и пластика десны.

Филипп Киркоров: 1 000 000 руб. или 10 990 евро

- Виниры по линии улыбки на верхней и нижней челюсти. Изменены цвет и форма своих зубов. Получилось очень гармонично и красиво.

Нагиев: 1 000 000 руб. или 10 990 евро

- Артисту сделали керамическую реставрацию на верхней и нижней челюсти. На мой взгляд, зубы теперь стали неестественного белого цвета с невыраженной морфологией, поэтому не очень гармонично смотрятся. Ортодонтическое лечение Дмитрию, скорее всего, не проводилось. Из этого делаю вывод, что своих тканей зуба убирали много, и скорее всего, протезирование осуществлялось коронками. Пластика десны сделала бы улыбку гораздо красивее.

Дмитрий Нагиев. Фото: Instagram.com

Алла Пугачева: 1 100 000 млн руб. или 12 087 евро

- Многие помнят ее знаменитую щербинку между передними зубами. У стоматологов это называется диастема. Сейчас Алла Борисовна - обладательница шикарной улыбки. На верхний и нижний зубные ряды ей установили виниры. И это, безусловно, делает ее образ гармоничнее.

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Instagram.com

Максим Галкин: 500 000 руб. или 5 495 евро

- Скорее всего, ему не проводились никакие серьезные изменения. Я думаю, это просто отбеливание зубов и коррекция десны, возможно, и прикуса в области клыков. Изменения формы зубов в глаза не бросается, но возможность люминиров (тонких накладок из прессованной керамики) не исключаю.

Игорь Верник: 700 000 руб. или 7 692 евро

Игорь Верник. ФОТО: Karpov Sergei/ITAR-TASS