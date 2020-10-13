«Никого так не любила»: Гузеева показала фото самого близкого человека

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева не раз заявляла, что мама была самым близким и любимым для нее человеком. Она опубликовала фото в Instagram, на котором изображена Альбина Андреевна в молодости. Невозможно не заметить удивительного сходства Гузеевой с матерью — одно лицо!

«Мой Ангел! Два года без тебя. Никого так не любила. Спасибо. Прости», — подписала публикацию Гузеева.

Instagram @_larisa_guzeeva_