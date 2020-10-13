Как сегодня выглядит и чем занимается первая девушка Саши Белого из «Бригады»

В сентябре 2020 года самому знаменитому криминальному телесериалу «исполнилось» 18 лет. «Бригада» сыскала огромный успех и любовь зрителей по всей стране. Исполнителя главной роли в картине — Сергея Безрукова она в одночасье сделала звездой.

Наталья Панова ФОТО: скриншот видео

После участия в проекте двери в большое кино открылись и для актрисы Натальи Пановой, которая сыграла первую девушку Саши Белого. Роль была короткой, немногословной, но определяющей для хода всех дальнейших событий.

Панова перевоплотилась в Лену Елисееву, измена которой сталкивает Белого с криминальным авторитетом Мухой и во много предопределят его дальнейшую судьбу.

Instagram @nataly.panova.official;

После съемок в «Бригаде» Наталья Панова участвовала в таких проектах, как «Счастливы вместе», «Маргоша», «Курсанты», «Знахарь» и многих других. Сегодня кроме актерского поприща она занимается психологией, тренирует в постановке голоса, публичных выступлениях и женском спикерстве.