Кети Топурию фанаты заподозрили в тайных родах: исчез большой живот и появилась коляска

Подписчики солистки группы «А’Студио» Кети Топурии заподозрили артистку в тайных родах. При этом сама знаменитость даже не подтверждает информацию о своей беременности, передает Topnews.
Выводы журналисты и фанатки звезды сделали по ее фотографиям в соцсетях. Поводом для новой порции слухов стало видео от Кети Топурии, которое она опубликовала в сториз.
Артистка сняла свою дочь Оливию, бегающей по дому, но поклонников привлекла не девочка, а коляска. Скорее всего, коляска куплена не для старшей дочери солистки популярной группы. Многие стали гадать и предполагать, что Кети Топурия тайно родила и скрывает эту радостную новость.
Интересно, что днем ранее Кети Топурия выложила в Instagram фотографию, на которой позирует в черном платье. Из-за кадра кажется, что у артистки большой живот, что отметили и подписчики звезды.
А три дня назад Топурия и вовсе показала селфи в зеркале – на этом снимке певица позирует с плоским животом. Неизвестно, когда было сделано фото: до предполагаемой беременности, или уже после неподтвержденных родов.
Есть и видео с выступления Топурии, на котором знаменитость на сцене с абсолютно плоским животом. Сама знаменитость никакие догадки – ни о беременности, ни о родах не комментирует.
Напомним, у Топурии уже есть дочь, которой пять лет. Ее артистка родила в браке с Львом Гейхманом, бизнесменом и дипломатом. Сама Кети Топурия после сплетен о грядущей свадьбе подтвердила журналистам, что готовится к свадьбе с Деньговым. Причем девушка даже показала в Сети кольцо, которое ей избранник преподнес на помолвку.