Кети Топурию фанаты заподозрили в тайных родах: исчез большой живот и появилась коляска

Выводы журналисты и фанатки звезды сделали по ее фотографиям в соцсетях. Поводом для новой порции слухов стало видео от Кети Топурии, которое она опубликовала в сториз.

Артистка сняла свою дочь Оливию, бегающей по дому, но поклонников привлекла не девочка, а коляска. Скорее всего, коляска куплена не для старшей дочери солистки популярной группы. Многие стали гадать и предполагать, что Кети Топурия тайно родила и скрывает эту радостную новость.

Интересно, что днем ранее Кети Топурия выложила в Instagram фотографию, на которой позирует в черном платье. Из-за кадра кажется, что у артистки большой живот, что отметили и подписчики звезды.

А три дня назад Топурия и вовсе показала селфи в зеркале – на этом снимке певица позирует с плоским животом. Неизвестно, когда было сделано фото: до предполагаемой беременности, или уже после неподтвержденных родов.

Есть и видео с выступления Топурии, на котором знаменитость на сцене с абсолютно плоским животом. Сама знаменитость никакие догадки – ни о беременности, ни о родах не комментирует.