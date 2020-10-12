Пн, 12.10.2020
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Правда ли, что Ким Кардашьян хочет развестись с Канье Уэстом?

Ким Кардашьян и Канье Уэст

ФОТО: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Почему звезда реалити-шоу может решиться на такой шаг, выяснил Пятый канал.

Ким Кардашьян хочет развестись со своим мужем Канье Уэстом! Почему скандальная звезда решилась на такой шаг? Какое заявление рэпера шокировало его поклонников? И кого из знаменитого семейства обвиняют в сексуальных домогательствах?

СМИ сообщают: Ким Кардашьян планирует развод с американским рэпером Канье Уэстом. У супругов четверо общих детей, успешная карьера и бизнес, который приносит миллионы долларов. Звездная чета долгие годы считалась примерной голливудской парой. Что же случилось между теле-дивой и музыкантом?

Муж Кардашьян заявил, что намерен баллотироваться на пост главы государства. Канье Уэст собрал в срок все необходимые документы, уплатил регистрационный сбор в размере почти трех миллионов рублей и официально стал кандидатом в президенты США.

«Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — заявил Канье Уэст.

Выступая с речью в рамках своей избирательной кампании, рэпер рассказал, что его мать сохранила ему жизнь, когда отец настаивал на аборте. После этих слов Уэст начал плакать и сделал шокирующее признание — у них с Ким была подобная ситуация:

«Она сказала, что беременна, в течение первых трех месяцев мы думали, что хотим избавиться от этого ребенка. У нее даже были наготове таблетки. Я чуть не убил свою дочь».

После этих слов анонимный источник заявил, что Ким Кардашьян хочет развестись с неуравновешенным мужем:

«Развод уже спланирован, но она ждет, пока у него закончится маниакальный эпизод».

В своем микроблоге Ким Кардашьян опубликовала обращение к подписчикам, в котором рассказала о состоянии своего супруга:

«Он вынужден жить, терпя давление и изоляцию, ощущение которых усиливается из-за его биполярного расстройства. Он замечательный, но сложный человек, находящийся под давлением».

Телезвезда настаивала на терапии для Уэста, однако рэпер не соглашается на лечение. Он продолжает эпатировать публику и делать странные заявления:

«Я рискую своей жизнью ради детей, чтобы мать Норт никогда не торговала ее секс-видео».

После этого скандала супруги якобы расстались. Канье отправился на ранчо в Вайоминг, а Ким осталась в Лос-Анджелесе. За время разлуки Уэст сделал серию оскорбительных публикаций о семье Кардашьян, после которых знаменитость решила приехать к нездоровому супругу и поговорить с ним. Папарацци поймали знаменитостей, сидящими в машине. У Ким было заплаканное лицо. После этого разговора Канье Уэст публично извинился перед супругой:

«Я хочу сказать Ким: я знаю, что причинил тебе боль. Пожалуйста, прости меня. Спасибо, что всегда была рядом».

Однако не все поверили в ссору между голливудскими звездами. Семейство Кардашьян знаменито своим умением эпатировать публику, а Канье Уэст — скандальными выходками. Недавно звезды сообщили о закрытии своего реалити-шоу, которое транслировалось на американских телеканалах более 14 лет, а у рэпера намечался выход его нового альбома. Пользователи сети предположили, что все эти публичные разборки — очередной грамотный пиар.

А недавно в СМИ появилась новость, что мать знаменитого семейства Крис Дженнер обвиняют в сексуальных домогательствах! Бывший охранник 64-летней предпринимательницы Марк МакУильямс утверждает, что звезда отпускала в его адрес непристойные сексистские и гомофобные комментарии, а также пыталась сделать ему массаж и отправляла интимные фото. Адвокат знаменитости ответил на эти обвинения, добавил, что Крис Дженнер намерена немедленно подать в суд на бывшего телохранителя за клевету:

«Крис категорически отрицает, что когда-либо вела себя ненадлежащим образом по отношению к Марку МакУильямсу. Охранник работал снаружи дома, он даже не заходил в дом Крис».

Папарацци поймали Ким Кардашьян и Канье Уэста за романтическим ужином, а позже они делились фотографиями семейного отдыха в Доминикане. СМИ предположили, что пара передумала разводиться. А рэпер и вовсе заявил, что мечтает, чтобы в его семье появилось еще больше детей.

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