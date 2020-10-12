Правда ли, что Ким Кардашьян хочет развестись с Канье Уэстом?

Ким Кардашьян хочет развестись со своим мужем Канье Уэстом! Почему скандальная звезда решилась на такой шаг? Какое заявление рэпера шокировало его поклонников? И кого из знаменитого семейства обвиняют в сексуальных домогательствах?

СМИ сообщают: Ким Кардашьян планирует развод с американским рэпером Канье Уэстом. У супругов четверо общих детей, успешная карьера и бизнес, который приносит миллионы долларов. Звездная чета долгие годы считалась примерной голливудской парой. Что же случилось между теле-дивой и музыкантом?

Муж Кардашьян заявил, что намерен баллотироваться на пост главы государства. Канье Уэст собрал в срок все необходимые документы, уплатил регистрационный сбор в размере почти трех миллионов рублей и официально стал кандидатом в президенты США.

«Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — заявил Канье Уэст.

Выступая с речью в рамках своей избирательной кампании, рэпер рассказал, что его мать сохранила ему жизнь, когда отец настаивал на аборте. После этих слов Уэст начал плакать и сделал шокирующее признание — у них с Ким была подобная ситуация:

«Она сказала, что беременна, в течение первых трех месяцев мы думали, что хотим избавиться от этого ребенка. У нее даже были наготове таблетки. Я чуть не убил свою дочь».

После этих слов анонимный источник заявил, что Ким Кардашьян хочет развестись с неуравновешенным мужем:

«Развод уже спланирован, но она ждет, пока у него закончится маниакальный эпизод».

В своем микроблоге Ким Кардашьян опубликовала обращение к подписчикам, в котором рассказала о состоянии своего супруга:

«Он вынужден жить, терпя давление и изоляцию, ощущение которых усиливается из-за его биполярного расстройства. Он замечательный, но сложный человек, находящийся под давлением».

Телезвезда настаивала на терапии для Уэста, однако рэпер не соглашается на лечение. Он продолжает эпатировать публику и делать странные заявления:

«Я рискую своей жизнью ради детей, чтобы мать Норт никогда не торговала ее секс-видео».

После этого скандала супруги якобы расстались. Канье отправился на ранчо в Вайоминг, а Ким осталась в Лос-Анджелесе. За время разлуки Уэст сделал серию оскорбительных публикаций о семье Кардашьян, после которых знаменитость решила приехать к нездоровому супругу и поговорить с ним. Папарацци поймали знаменитостей, сидящими в машине. У Ким было заплаканное лицо. После этого разговора Канье Уэст публично извинился перед супругой:

«Я хочу сказать Ким: я знаю, что причинил тебе боль. Пожалуйста, прости меня. Спасибо, что всегда была рядом».

Однако не все поверили в ссору между голливудскими звездами. Семейство Кардашьян знаменито своим умением эпатировать публику, а Канье Уэст — скандальными выходками. Недавно звезды сообщили о закрытии своего реалити-шоу, которое транслировалось на американских телеканалах более 14 лет, а у рэпера намечался выход его нового альбома. Пользователи сети предположили, что все эти публичные разборки — очередной грамотный пиар.

А недавно в СМИ появилась новость, что мать знаменитого семейства Крис Дженнер обвиняют в сексуальных домогательствах! Бывший охранник 64-летней предпринимательницы Марк МакУильямс утверждает, что звезда отпускала в его адрес непристойные сексистские и гомофобные комментарии, а также пыталась сделать ему массаж и отправляла интимные фото. Адвокат знаменитости ответил на эти обвинения, добавил, что Крис Дженнер намерена немедленно подать в суд на бывшего телохранителя за клевету:

«Крис категорически отрицает, что когда-либо вела себя ненадлежащим образом по отношению к Марку МакУильямсу. Охранник работал снаружи дома, он даже не заходил в дом Крис».