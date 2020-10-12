Ида-Таллиннской центральной больнице – 235 лет: невероятная история этого медучреждения

Самый старый медицинский городок Эстонии находится на территории нынешней Ида-Таллиннской центральной больницы. Уже в 1715 году здесь открыли военно-морской госпиталь для лечения военных, а в 1730 году – армейский госпиталь.

Tallinna Keskhaigla sünnitusosakond, 01.08.1949 ФОТО: O. Juhani / Rahvusarhiiv

В октябре 1785 года на территории нынешней Ида-Таллиннской центральной больницы был открыт просторный деревянное здание с 12 койками. Этот год можно считать знаковым для больницы. Уже с 1785 году больница стала первопроходцем в гражданской медицине.