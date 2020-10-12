Ида-Таллиннской центральной больнице – 235 лет: невероятная история этого медучреждения

Ида-Таллиннская центральная больница отмечает 15 октября свой 235-й день рождения!
Самый старый медицинский городок Эстонии находится на территории нынешней Ида-Таллиннской центральной больницы. Уже в 1715 году здесь открыли военно-морской госпиталь для лечения военных, а в 1730 году – армейский госпиталь.
В октябре 1785 года на территории нынешней Ида-Таллиннской центральной больницы был открыт просторный деревянное здание с 12 койками. Этот год можно считать знаковым для больницы. Уже с 1785 году больница стала первопроходцем в гражданской медицине.
Ида-Таллиннская центральная больница – это европейский медицинский центр, услуги которого основаны на последних научных достижениях и технических инновациях. Больница охватывает все ключевые медицинские направления: диагностические, хирургические, сестринские, женские, офтальмологические, терапевтические и реабилитационные клиники.