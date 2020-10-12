Пока, Андрей! Кто из звезд перестал общаться с Малаховым и почему

Еще недавно Наташа Королева писала в своем Instagram слова благодарности Андрею Малахову за то, что он, в отличие от коллег с Первого канала и других представителей СМИ, не стал рыться в «грязном белье» певицы и обсуждать на всю страну историю с изменой ее мужа Тарзана: «Дружище мой Андрюша Малахов! Спасибо тебе, что не предал, спасибо за твою поддержку и понимание, спасибо всей твоей команде, что человеческие ценности в приоритете!!! Я это очень ценю!» Но, кажется, сегодня в отношениях телеведущего и артистки произошли серьезные изменения, поскольку «человеческие ценности» оказались для Малахова не в таком уж приоритете, как думала Наташа. На следующий день после поста Королевой вышла программа «Прямой эфир», где Андрей встретился с бывшей любовницей Тарзана Анастасией Шульженко. И, если верить СМИ, теперь звезда российской эстрады намерена подать в суд на телеведущего: «Наташа в ярости. Она на этого Андрея молилась последние дни. Говорила, какой он потрясающий друг. А сейчас даже не знаю, деньги не пахнут, что сказать. Она заявила, что хочет подать на него в суд», — приводит слова некоего знакомого певицы сайт «7 дней». Пока ни Королева, ни Малахов не комментируют произошедшее. Несмотря на это, в ссору двух публичных людей легко можно поверить, ведь на Андрея Малахова давно точат зуб и другие звезды.

Конфликт актрисы с Андреем Малаховым разразился после программы под названием «Рынок шкур», где рассказывалось об инста-звездах, которые в перерывах между публикациями постов оказывают интим-услуги за большие деньги. Конечно, подобные обвинения не были выдвинуты в адрес Рудовой, но блондинку возмутил сам факт того, что ее имя прозвучало в ток-шоу, а также там показали директора актрисы: «Вы обманом взяли интервью у моего директора, смонтировали ее интервью так, как вам было выгодно, потому что больше никак не могли притянуть меня к этой истории. Вы вписали мое имя и имя моей подруги в эту передачку о падших женщинах, и теперь все псевдопаблики растащили это дерьмо по своим псевдопорталам и мусолят. Вам плевать, вам все равно! Мне не все равно! Моей семье не все равно!» — возмущалась Наталья. Более того, блондинка обвинила Малахова в сводничестве: «Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала „Татьянин день“ и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ? И не только мне. Я уверена, что многие талантливые, красивые и успешные девушки подтвердят мои слова. Ведь мы должны поддерживать друг друга и положить этому беспределу конец. Каждый должен отвечать за свои слова!» — вспоминала Рудова. Звезда Instagram также сказала, что разрывает какие-либо отношения с телеведущим: «Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше! Позор вам за то, что вы делаете. Позор всем причастным!» — обратилась Наталья к обидчикам. В свою очередь Малахов искренне удивился такому поведению: «Для меня это поскользнуться на ровном месте. Наоборот, мне показалось, что я знаю Рудову, она приходит ко мне на Масленицу. Мы показываем, что, да, всем известным людям поступают какие-то предложения. И ее директор говорит (потому что Наташа была не в Москве): „Да, поступают, но каждый день мы их отсылаем“. И мы знаем тысячу смешных историй, когда люди сходили с ума и ту же Веру Брежневу хотели на концерты за 200, 300, 400 тысяч, готовы были платить любые деньги, лишь бы только она стояла рядом на сцене и пела», — говорил Андрей в интервью «Осторожно, Собчак». Кстати, по его словам, он пытался после той программы связаться с Рудовой, но она его заблокировала «везде, где только можно».