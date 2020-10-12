Пока, Андрей! Кто из звезд перестал общаться с Малаховым и почему

Еще недавно Наташа Королева писала в своем Instagram слова благодарности Андрею Малахову за то, что он, в отличие от коллег с Первого канала и других представителей СМИ, не стал рыться в «грязном белье» певицы и обсуждать на всю страну историю с изменой ее мужа Тарзана: «Дружище мой Андрюша Малахов! Спасибо тебе, что не предал, спасибо за твою поддержку и понимание, спасибо всей твоей команде, что человеческие ценности в приоритете!!! Я это очень ценю!» Но, кажется, сегодня в отношениях телеведущего и артистки произошли серьезные изменения, поскольку «человеческие ценности» оказались для Малахова не в таком уж приоритете, как думала Наташа. На следующий день после поста Королевой вышла программа «Прямой эфир», где Андрей встретился с бывшей любовницей Тарзана Анастасией Шульженко. И, если верить СМИ, теперь звезда российской эстрады намерена подать в суд на телеведущего: «Наташа в ярости. Она на этого Андрея молилась последние дни. Говорила, какой он потрясающий друг. А сейчас даже не знаю, деньги не пахнут, что сказать. Она заявила, что хочет подать на него в суд», — приводит слова некоего знакомого певицы сайт «7 дней». Пока ни Королева, ни Малахов не комментируют произошедшее. Несмотря на это, в ссору двух публичных людей легко можно поверить, ведь на Андрея Малахова давно точат зуб и другие звезды.
Наталья Рудова
Конфликт актрисы с Андреем Малаховым разразился после программы под названием «Рынок шкур», где рассказывалось об инста-звездах, которые в перерывах между публикациями постов оказывают интим-услуги за большие деньги. Конечно, подобные обвинения не были выдвинуты в адрес Рудовой, но блондинку возмутил сам факт того, что ее имя прозвучало в ток-шоу, а также там показали директора актрисы: «Вы обманом взяли интервью у моего директора, смонтировали ее интервью так, как вам было выгодно, потому что больше никак не могли притянуть меня к этой истории. Вы вписали мое имя и имя моей подруги в эту передачку о падших женщинах, и теперь все псевдопаблики растащили это дерьмо по своим псевдопорталам и мусолят. Вам плевать, вам все равно! Мне не все равно! Моей семье не все равно!» — возмущалась Наталья. Более того, блондинка обвинила Малахова в сводничестве: «Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала „Татьянин день“ и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ? И не только мне. Я уверена, что многие талантливые, красивые и успешные девушки подтвердят мои слова. Ведь мы должны поддерживать друг друга и положить этому беспределу конец. Каждый должен отвечать за свои слова!» — вспоминала Рудова. Звезда Instagram также сказала, что разрывает какие-либо отношения с телеведущим: «Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше! Позор вам за то, что вы делаете. Позор всем причастным!» — обратилась Наталья к обидчикам. В свою очередь Малахов искренне удивился такому поведению: «Для меня это поскользнуться на ровном месте. Наоборот, мне показалось, что я знаю Рудову, она приходит ко мне на Масленицу. Мы показываем, что, да, всем известным людям поступают какие-то предложения. И ее директор говорит (потому что Наташа была не в Москве): „Да, поступают, но каждый день мы их отсылаем“. И мы знаем тысячу смешных историй, когда люди сходили с ума и ту же Веру Брежневу хотели на концерты за 200, 300, 400 тысяч, готовы были платить любые деньги, лишь бы только она стояла рядом на сцене и пела», — говорил Андрей в интервью «Осторожно, Собчак». Кстати, по его словам, он пытался после той программы связаться с Рудовой, но она его заблокировала «везде, где только можно».
Очень важно!!! Я вынуждена написать этот пост. Пост позора для людей, работающих на федеральном канале, который позиционирует себя, как новостная программа и ее смотрит вся Россия. Из которой могут выдернуть контекст и сделать из этого псевдо новости, которые приводят к ужасным последствиям. Никто в наше время не думает о поруганной чести человека , и к чему это может привести. Упомянув в своей грязной передаче пару имен известных , честных людей только для того, чтобы хоть как-то поднять рейтинги и привлечь внимание к неизвестным людям , о которых они там говорят, которые никому не интересны ,они пытаются сделать хоть какие-то рейтинги в своей передаче , совершенно не думая о последствиях. Я говорю о передаче «Прямой эфир» с Малаховым. Вы обманом взяли интервью у моего директора, СМОНТИРОВАЛИ ЕЕ ИНТЕРВЬЮ как вам было выгодно, потому-что больше никак не могли притянуть меня к этой истории. Вы вписали мое имя и имя моей подруги в эту передачку о падших женщинах, и теперь все псевдо-паблики растащили это дерьмо по своим псевдопорталам и мусолят. Вам плевать, вам все равно! Мне не все равно!Моей семье не все равно! К сожалению, в нашей стране на законодательном уровне мне вам нечего предъявить. Вы поступили очень умно, не сказав в адрес меня конкретных обвинений, но смонтировав кучу видео и фото с моего отдыха с ПОДРУГАМИ в купальниках . Но вот, что я точно могу, как девушка, добившаяся всего сама без единой поддержки, честь которой вы попытались пошатнуть, так это дать публичную пощечину тебе, Андрей Малахов,и тебе «Прямой эфир» за то, и как вы использовали мое имя в вашей передаче, вы не лучше желтухи. Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала «Татьянин день» и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ! И не только мне. Я уверена, что многие талантливые, красивые и успешные девушки подтвердят мои слова.Ведь мы должны поддерживать друг друга и положить этому беспределу конец.Каждый должен отвечать за свои слова!Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше! Позор вам за то, что вы делаете. Позор всем причастным! Вы говорите о людях, у которых нет чести?Вы сами забыли что такое ЧЕСТЬ, и что такое ДОСТОИНСТВО!
Максим Галкин
Претензии к Малахову со стороны Максима Галкина были из-за журнала «Стархит», где телеведущий долгое время занимал пост главного редактора. Супруга Примадонны возмутила новость, в которой говорилось, что звездная чета Галкина и Пугачевой заканчивает строительство своего особняка на Кипре: «Товарищи, меня поддостал журнал моего коллеги Андрея Малахова, сделавшего сбор сплетен своим главным капиталом. Какое-то жалкое лживое кипрское агентство CYPRUSBUTTERFLY, запомните их и никогда к ним не обращайтесь, уже второй год рассказывает, что я купил/строю дом на Кипре. Сегодня журнал главного телесплетника страны опубликовал целую статью, где это агентство не просто лжёт, а с подробностями, если вы полистаете, то прочтёте эти подробности. С агентством я не знаком, никаких особняков на Кипре у меня нет», — написал в Instagram юморист.
В свое оправдание в интервью Ксении Собчак Андрей Малахов заметил, что не имеет никакого отношения к той публикации: «У меня сейчас столько времени занимает телевидение, что честно выполнять свою работу я не могу и в лучшем случае пишу либо разворот, либо колонку для номера. А все думают, что это я что-то решаю, диктую и пытаюсь кого-то с кем-то рассорить. И люди обижаются».
Товарищи, меня поддостал журнал моего коллеги Андрея Малахова, сделавшего сбор сплетен своим главным капиталом. Какое-то жалкое лживое кипрское агентство CYPRUSBUTTERFLY, запомните их и никогда к ним не обращайтесь, уже второй год рассказывает, что я купил/строю дом на Кипре. Сегодня журнал главного телесплетника страны опубликовал целую статью, где это агентство не просто лжёт, а с подробностями, если вы полистаете, то прочтёте эти подробности. С агентством я не знаком, никаких особняков на Кипре у меня нет. Среди тех, кто ко мне подходил на Кипре с просьбой сфотографироваться, как я подозреваю, был человек из этой фирмы и на этой совместной фотографии и построена эта ложь. ❗️ Что касается наличия у меня или отсутствия второго, третьего или пятого гражданств - это моё личное дело и право не отчитываться ни перед кем, кроме государства и налоговой. ❗️ Я уверен, что публикация оплачена этим агентством и журнальчик в очередной раз подзаробатал копеечку на наших именах. ❗️ Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешёвый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьёй в свой никчемный карнавал. P.S. И заодно привет Экспресс-газете: никакую часовню у себя на участке я тоже не строю. Я собираюсь построить всего лишь беседку - чай пить с утра - и ни в коем случае не читать наши газеты. #малаховлжёт
Ирина Отиева
Ирина Отиева, так же как и Наталья Рудова, стала участницей программы «Прямой эфир» неожиданно для себя самой. Но актрисе все-таки повезло больше, ведь в случае с Отиевой в ток-шоу не только прозвучало ее имя. Заслуженную артистку России показали на всю страну в халате, без макияжа, с пучком на голове и обвинили в пристрастии к алкоголю. По словам звезды 90-х, интервью с ней было записано без ее ведома: «Я заболела, температура 38,3, в этот день ждала дочь и подругу. Звонок в дверь, открываю — стоят два сотрудника Андрея Малахова с цветами. Я их узнала, пустила к себе, как добрая армянка, со всей душой пригласила за стол, накормила, напоила. Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что все, что я говорила, было записано на скрытую камеру».
На фоне разгоревшегося скандала Отиева даже начала вести Instagram, чтобы показать своим поклонникам, что с ней все в полном порядке и никаких проблем с алкоголем в жизни певицы нет. Правда, новые снимки не появлялись там с апреля.
К Малахову Ирина также обратилась с помощью этого приложения, но телеведущий оставил ее вопрос без ответа: «Андрей, с каких пор ты стал травить заслуженных пенсионеров? Этот момент я упустила».
Я заболела, температура 38,3, в этот день ждала дочь и подругу. Звонок в дверь, открываю, стоят два сотрудника Андрея Малахова с цветами. ⠀ Я их узнала, пустила к себе, как добрая армянка, со всей Душой пригласила за стол, накормила, напоила. ⠀ Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что все, что я говорила, было записано на СКРЫТУЮ КАМЕРУ. ⠀ В этот момент к моей Мамочке, ребёнку войны, являются два других человека, представляются редакторами телеканала «Домашний» и в подъезде берут у неё интервью. Якобы с моего позволения. ⠀ В этот же момент звонят моей дочери и просят срочно приехать к ним на «Прямой эфир». ⠀ Какая мерзость подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства. Только потому, что этот человек Великодушен. ⠀ Да, все, что вы слышали в программе — это мои слова. 10 лет назад я действительно была в депрессии, когда меня предали мои друзья и коллеги. Об этом периоде я и говорила! Но эти люди Извинились! И Молодцы! Молодцы! Молодцы! 😊