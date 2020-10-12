26 лет в морской могиле: профессор объясняет, как теперь опознать тела погибших на «Эстонии»

После показа документального сериала шведского режиссера Хенрика Эвертссона снова встал вопрос о том, что делать с затонувшим 26 лет назад паромом «Эстония». Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поддерживает идею начать новое подводное исследование корабля. Министр внутренних дел Март Хельме заявил на прошлой неделе в эфире радио Tre, что останки «Эстонии» необходимо поднять на поверхность.

На это же надеется и Харальд Сетсаас, потерявший в результате катастрофы своего единственного сына. «Очевидцы рассказывали мне, что Хьёрунд был со своей матерью, когда корабль тонул. Лестница была такой крутой, что Хьёрунд не мог сам подняться. Мать решила не оставлять его, но она не была настолько сильной, чтобы тащить Хьёрунда вверх по лестнице», – говорит мужчина.

Харальд Сетсаас, потерявший 6-летнего сына в результате катастрофы около мкмориала погибшим ФОТО: Кадр из сериала «"Эстония": находка, которая меняет все»

Сетсаас рассказывает в сериале, что с ним дважды обошлись жестоко. «Впервые, когда затонул паром и я потерял сына. Во второй раз, когда шведы решили оставить корабль там, где он находится», – говорит он о решении оставить «Эстонию» на дне моря.

Хелье Каскель, последняя жена музыканта Урмаса Алендера, погибшего в результате катастрофы, заявила на этой неделе, что его родственники уже много лет требуют поднятия корабля и тел погибших. «Я верю и надеюсь, что у Эстонского государства есть гордость и возможность справиться с этой гуманитарной миссией самостоятельно», – сказала она.

Опознать погибших было бы непросто

Профессор судебной медицины Тартуского университета и заместитель директора по развитию Эстонского института судебной медицины Марика Вяли объяснила, что от тел, которые находились на глубине 70-80 метров в течение нескольких десятилетий, вероятно, остались только скелеты.

Поскольку тела погибших не находятся в одинаковых условиях, то лишь некоторые из них доступны для водных животных. Некоторые остались в закрытых каютах. По словам профессора, нельзя исключать, что на отдельных телах сохранились мягкие ткани.

«Обычно различные изменения происходят в течение года после смерти. Конечно это зависит от многих обстоятельств: температуры, условий окружающей среды и так далее», – пояснила Вяли.

Поскольку тела погибших не находятся в одинаковых условиях, то лишь некоторые из них доступны для водных животных. Некоторые остались в закрытых каютах. По словам профессора, нельзя исключать, что на отдельных телах сохранились мягкие ткани. На трупах также можно найти разложившуюся одежду или личные вещи, такие как кольца или серьги.

Профессор судебной медицины Тартуского университета Марика Вяли ФОТО: Georg Kõrre/Postimees

По словам Вяли, тела, найденные на пароме «Эстония», можно было бы идентифицировать только с помощью анализа ДНК. «Необходимо учитывать тот факт, что корабль тонул, поэтому тела не находились неподвижно в одном положении – в одном месте могут находиться не только кости одного человека. Это требует обследования всех костей и, в некоторых случаях, использования нескольких методов для идентификации личности».

Специалисты объяснили, что помимо ДНК, для идентификации умерших могут использоваться и другие средства, такие как: диагностированные при жизни характерные деформации костей, стоматологическая карта и прочее.