Такой Аллу Пугачеву мы еще не видели: депутат Рийгикогу опубликовал архивное фото с Примадонной

«Работа на Эстонском телевидении началась для меня совсем уж с неожиданной стороны. Мало того, что тележурналистика с ее видеорядом и звукозаписью кардинально отличалась от «рукописной» газетной журналистики, с которой я успел сродниться, так ещё и в качестве дебюта меня назначили редактором музыкального телефильма «Театр Аллы Пугачевой»... Так мой первый месяц работы на телевидении прошел в компании с звездой советской эстрады и под аккомпанемент ее песен, которые звучали с утра и до вечера, а порой и ночью, поскольку режиссёр фильма ТАК видел... Фамильярничать не буду, но рабочие и человеческие отношения с Аллой Пугачевой у нас сложились прекрасные», - подписал редкое фото Владимир Вельман.