Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

Концерт Ольги Бузовой в московском гей-клубе «Центральная станция в октябре 2019-го закончился массовой оргией. Спустя год, в октябре 2020-го, звезда «Дома-2» вернулась на сцену главного российского увеселительного заведения для адептов однополой любви. И снова не разочаровала, пишут Dni.ru.
При входе на концерт «радужных» любителей танцевать под Бузову бесплатно обеспечили всем необходимым. Во-первых, выдавали презервативы и смазку – чтобы не скучать в темных закутках злачного заведения в ожидании задерживающейся с выходом артистки. Во-вторых, зазывали бесплатно провериться на ВИЧ – мол, мало ли какими приключениями на свою... закончится эта веселая ночь.
Ну и, в-третьих, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, каждого входящего обеспечили защитной маской и перчатками. Но о социальной дистанции, хотя разметка на полу и призывала, речи идти здесь не могло – люди разве что на люстрах не висели.
К началу четвертого утра образное выражение «как сельди в банке» обрело реальное воплощение, запасы алкоголя в баре почти иссякли, дым-машина устала выплевывать из себя клубы пара, а и выносливые глотки гостей были сорваны призывами «Оля! Оля!»
Наконец, на экране начался обратный отсчет. 10! 9! 8!... И вот оно, долгожданное явление Бузовой народу! Судя по истошным крикам разгоряченной коктейлями публики, можно было подумать, что земля налетела на небесную ось и начался страшный суд.
И ведь было от чего кричать, пищать и выть – Ольга Бузова появилась в таком дерзком наряде, что, казалось, сейчас все парни бросят своих парней и переметнутся во вражеский лагерь натуралов.
Кружевное бикини, кокетливое бюстье, глубокое декольте – разведенная Бузова олицетворяла собой секс. И пускай она не всегда попадала в собственную фонограмму, пускай половины слов, сказанными между песнями было не разобрать – ведь главное не это. В конце концов, это же не лекция по вопросам философии.
Главное, что геи всея Руси уже давно провозгласили Олю своей иконой. Ее неустроенная личная жизнь, постоянное стремление к самосовершенствованию, страсть к красивым нарядам и продуманным образам – все это так знакомо каждому гомосексуалу...
Под занавес выступления Бузова совершила фирменное «падение в народ». Толпа пьяных возбужденных геев лобызала и гладила свою королеву, норовя проникнуть в самые сокровенные места знаменитого тела. Певица плыла в этом океане рук – океане обожания.
Концерты Ольги Бузовой в гей-клубе - такое постоянное явление, как приход осени 🔥 И никакая пандемия не помешала ей снова выступить перед любителями однополых отношений. ⠀ Никакой социальной дистанции, конечно, не было. Но мы ведь никому не скажем? 🤫 ⠀ Танцуй под Бузову, под эту лёгкую музыку, как говорится! Столичные геи в буквальном смысле готовы носить Олю на руках, а она встала перед ними на колени 🙌🏻 ⠀ #бузова #ольгабузова #эксклюзив
Правда, в этот момент единения про защиту все забыли. Казалось, ласкать Бузову в маске и перчатках так же немыслимо, как нюхать розу в противогазе. Но для прошедшей и Крым, и рым Ольги никакая зараза не страшна.