Фабрика агентов КГБ: как в Эстонии вербовались тайные внештатные сотрудники на экспорт за рубеж

Самой важной и секретной частью деятельности органов государственной безопасности СССР была агентурная работа, т.е. вербовка тайных внештатных сотрудников и выполнение своих заданий с их помощью. Поэтому вербовка агентов была предусмотрена во всех сферах, которых касалась работа органов безопасности.

О том, что в разведывательной деятельности бывшего Комитета госбезопасности СССР (КГБ) Эстония занимала особое место, лучше всего можно судить по частному дому в югенд-стиле в Пирита-Козе в Таллинне. В годы советской власти в этом сверхсекретном доме сотрудники госбезопасности готовили глубоко законспирированных агентов. Этих людей переправляли за границу как беженцев или предпринимателей. Будучи т.н. «спящими шпионами», они пускали корни на Западе, чтобы несколько лет спустя начать передавать КГБ ценную информацию, пишет Postimees.

​В агентурную сеть, или агентурный аппарат, входили агенты, резиденты (которые руководили группами агентов), держатели секретных квартир, и во времена Сталина – тайные информаторы. Существовали категории агентов специального назначения, которые, в том числе, работали в местах задержания и при идентификации личности, а также агенты спецназначения, которых использовали в группах «лесных братьев» для убийства наиболее значимых лиц. Кроме того, агенты собирали сведения, следили за людьми и выполняли прочие активные секретные поручения: оказывали влияние на людей, общественное мнение и так далее. Об этом пишет портал Estonica.

​Для проверки кандидата в агенты и хранения данных о нем офицер безопасности заводил личное дело. Вербовка проводилась путем психологической манипуляции, применялось запугивание (например, что будет использован «компрометирующий материал»), обольщение или симпатия к советской власти. При вербовке агента ему давался псевдоним, заводилось рабочее досье. Как правило, общение с агентами проходило в секретных квартирах, – конспиративных или явочных, – где принимались и обсуждались письменные рапорты агентов и давались новые задания.

​Помимо агентов чекистам помогали и доверенные лица, действовавшие на добровольных началах, а также главы учреждений и организаций, с которыми поддерживались официальные контакты и связь с которыми не была засекреченной. За результативную работу агентов полагалось поощрение: выражение благодарности, подарки и деньги, в особых случаях даже государственные награды.

​По оценкам, за весь период ЭССР в агентурную сеть здесь были вовлечены более 16 000 человек, но число агентов, действовавших одновременно, было не так велико.