Дмитрий Нагиев рассказал о личной жизни: «Я не один»

53-летний российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев о своей личной жизни не распространяется и ведет довольно закрытый образ жизни. Он был женат один раз — в браке с телеведущей и журналисткой Алисой Шер, от которой у него есть 31-летний сын Кирилл, он прожил 24 года. А вот с кем он встречается сейчас, неизвестно, пишет Сплетник.
Однако сердце Нагиева точно не свободно — в этом он сам признался в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ. Актер заявил, что возлюбленная у него есть, но имени ее он не раскрыл.
— заявил он.
Со своей возлюбленной Нагиев вместе уже много лет. В этом он признавался еще несколько месяцев назад в интервью изданию "7Дней".
— говорил актер о своей второй половине.
Известно также, что Кирилл — не единственный его сын. По слухам, у Нагиева есть еще двое младших детей: сын Марк и дочь Мира. Сам актер, правда, не только не показывает их публике, но и вообще предпочитает о них не распространяться. Также не говорит он и об их матерях.
По словам актера, скрывать свою личную жизнь для него не составляет труда. Даже если они и выходят с возлюбленной в свет, то стараются не привлекать к себе внимания.
— отмечает он.