Дмитрий Нагиев рассказал о личной жизни: «Я не один»

Однако сердце Нагиева точно не свободно — в этом он сам признался в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ. Актер заявил, что возлюбленная у него есть, но имени ее он не раскрыл.

С женщинами все сложно, но я не один. Я напишу книгу о своей личной жизни, чтобы люди порыдали и поплакали. Честно. В моем возрасте не приходится разбираться и выбирать женщин. Я рад всем прохожим,

— заявил он.

Со своей возлюбленной Нагиев вместе уже много лет. В этом он признавался еще несколько месяцев назад в интервью изданию "7Дней".

Моя любимая женщина — мой лучший друг,

— говорил актер о своей второй половине.

Известно также, что Кирилл — не единственный его сын. По слухам, у Нагиева есть еще двое младших детей: сын Марк и дочь Мира. Сам актер, правда, не только не показывает их публике, но и вообще предпочитает о них не распространяться. Также не говорит он и об их матерях.

По словам актера, скрывать свою личную жизнь для него не составляет труда. Даже если они и выходят с возлюбленной в свет, то стараются не привлекать к себе внимания.

Держать в секрете личную жизнь легко — просто не показывать, и все. И даже если мы с любимой где-то на премьере, мы просто сидим в разных концах зала,