Ностальгия с первых секунд: это точно наш Таллинн? Архивное видео 1965 года всколыхнуло Сеть

Еще в 1965 году открылось паромное сообщение между Таллинном и Хельсинки, по данному маршруту курсировало моторное судно Vanemuine. Изготовлено судно было в 1964 году в Болгарии на судостроительном заводе имени Георгия Дмитрова. Курсировал по различным маршрутам на Черном море до 1965 года и первое его название - «Артек». Прослужил он для нас всего лишь один сезон, перевез 12 000 пассажиров, уже в 1966 году судно заменили на построенное в Ленинграде моторное судно «Таллинн».

Еще в 1965 году на таллиннском Певческом поле прошел XVI всеэстонский Певческий праздник. Фрагменты этого грандиозного мероприятия можно найти в видеоролике, который мы хотим вам сегодня показать. Сразу же после Певческого праздника состоялся Вечер народного творчества.

Знаете ли вы, что в 1965 году Эстония могла перейти на образовательную систему, состоящую из 10 классов, но прибалтийским странам разрешили оставить общеобразовательные школы с 11 классами обучения. И помимо образования уже тогда озаботились вопросами культуры и в 1965 году в Таллинне появился первый полноценный театр, который сейчас носит название Tallinna Linnateater. Кстати, в 1965 году родился актер Райн Симмул, который 1999 года является актером этого театра. Еще из известных людей в 1965 году родился Аллар Леванди — советский и эстонский двоеборец, бронзовый призер Олимпийских игр 1988 года и Чемпионата мира 1987 года. И тогда был очень популярен ресторан «Глория», открытый еще в 1930-х годах. Вывеска была на двух языках. Но на танцы люди ходили в ресторан Kevad.

Немного из Эстонии Балтийского вокзала. В 1965 году был построен просторный, хорошо освещенный павильон с арочными окнами сверху, предусмотренный для пассажиров пригородных поездов, в результате чего была замурована большая часть железнодорожных линий, пролегавших в направлении улицы Соо. В зале павильона были места для сидения и боксы билетной кассы. На месте бывших железнодорожных линий за павильоном располагаются торговые киоски и станция для автобусов, курсирующих на уездных линиях.

Немного отвлечемся от Таллинна. В Тарту в 1965 году произошло ЧП. В ночь на 21 декабря 1965 года в здании Тартуского университета произошел пожар, который разрушил 900 квадратных метров (общая площадь основного здания 6255 квадратных метров). Здание было восстановлено к 1 сентября 1966 года, однако восстановление актового зала затянулось до 28 апреля 1967.