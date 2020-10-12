Внучка Гурченко раскрыла подробности войны за наследство с отцом

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева рассказала в эфире передачи «Звезды сошлись» о том, как борется за квартиру актрисы со своим отцом. По словам девушки, Александр Королев не общается с дочкой, не помогает ей, имея в собственности квадратные метры, принципиально не съезжает из квартиры раздора.

«Мы судимся уже второй год. Я хочу выйти замуж и жить без отца в этой квартире. Отец сказал, что ему нужна другая женщина, вскоре после смерти моей матери. При этом тело мамы, как говорят, даже не успело остыть. Она ушла из жизни в 2017 году. Человек устроил свою личную жизнь. У него есть любовница, у которой он питается. Она живет в нашем же подъезде. Бегает к ней три раза в день. Мы живем в одной квартире. При этом даже не здороваемся», — цитирует Елену Тeleprogramma.pro.