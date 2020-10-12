Десять консервов, которые всегда должны быть в доме на черный день

Консервы — это универсальный продукт, палочка-выручалочка. Во-первых, места много не занимают, во-вторых, хранятся годами, в-третьих, рецептов с консервированными овощами, фруктами, рыбой или мясом — великое множество, пишет Wday.
Еще один плюс — такие рецепты обычно очень быстрые. В общем, держать в кладовке или кухонном шкафчике консервы очень даже стоит. Вот ТОП-10, которые непременно стоит прикупить в ближайший поход в супермаркет.
Фасоль
Незаменимая вещь, если собираетесь варить борщ или делать пирожки с фасолевой начинкой. Консервированную фасоль не нужно долго варить, в отличие от сухой (хотя и с ней можно справиться быстро, но не настолько). Причем борщ и пироги — далеко не все рецепты, куда можно добавить фасоль. Из нее можно готовить вегетарианские фрикадельки, пряный марокканский гуляш таджин, простые и красивые салаты, даже грузинское пхали. А еще в фасоли много растительного белка — все польза для организма.
Кукуруза и зеленый горошек
Это готовая основа для чего угодно — хоть риса с овощами, хоть пары десятков салатов. Горошек к тому же содержит белок, а кукуруза — ценный кальций и обладает способностью снижать плохой холестерин. Салаты с этими продуктами автоматически становятся гораздо сытнее, а из горошка к тому же можно приготовить потрясающе вкусный и быстрый суп, согревающий душу, — то, что нужно для промозглого осеннего вечера.
Фруктовый компот или фрукты в сиропе
Это готовая основа для множества десертов. Можно делать разноцветное желе с запахом лета, пропитывать бисквиты для торта или пирожных, добавлять в кексы, да и просто вылавливать сладкие фруктовые дольки, если хочется умеренно вредной сладости.
Сайра
Один из самых недорогих продуктов, самые простые рыбные консервы. Лучше выбирать сайру в собственном соку — она более универсальна. Годится и для супчика, который варится буквально за 15 минут, и в качестве основы для закусочного паштета. А еще с ней можно делать горячие бутерброды, начинку для пирогов, добавлять в сытные салаты, которые вполне способны стать самостоятельным блюдом.
Томатная паста или помидоры
Незаменимая вещь для многих рецептов — от пасты в томатном соусе до пиццы. Если вы любите итальянскую кухню, этот продукт обязательно должен быть в вашей кладовке. Причем не обязательно это должна быть паста, консервированные помидоры в собственном соку — тоже отличная вещь. Причем это едва ли ни единственный продукт, который в приготовленном виде полезнее, чем в свежем: после термообработки в помидорах в разы увеличивается количество ликопина, мощнейшего антиоксиданта.
Оливки
Кто-то скажет, что это барство, а мы скажем, что это лучший способ разнообразить традиционные рецепты. Оливки хороши и в салатах, и в пицце, и с тушеными овощами, и сами по себе. Специалисты говорят, что если есть оливки каждый день — не горстями, но по чуть-чуть, то можно обеспечить свой организм ценными витаминами А, группы В, Е, D, К, способствующими укреплению костной ткани, мышц и стенок кишечника. А еще поддерживают молодость кожи, помогают укрепить иммунитет и даже почистить печень.
Сгущенное молоко
Не сгущенка, а именно сгущенное молоко! Специалисты-технологи говорят, что это принципиально разные вещи, путать их нельзя, если хотите избежать разочарований. Дело в том, что сгущенное молоко делают строго по ГОСТу, в его составе только цельное молоко и сахарный сироп, из которого выпарена почти вся влага. А сгущенка — это продукт, который может содержать и сухое молоко, и заменители молочного жира, и различные добавки для вкуса, цвета и запаха. Настоящее же сгущенное молоко — это находка для домашнего кондитера, прекрасная основа для кремов и сливочных десертов.
Баклажанная или кабачковая икра
Их вовсе не обязательно есть сами по себе. С ними возможны самые разные вариации: можно готовить пасту с икрой, можно запечь курицу в соусе из кабачковой икры со сметаной, приготовить на основе икры оладьи, даже добавлять ее в салаты. А в баклажанную икру можно добавить консервированный нут, поджаренный кунжут, мелко рубленные зелень, лук и чеснок, заправить оливковым маслом — получится необычное и очень вкусное диетическое блюдо.
Тунец или горбуша
Сторонники здорового питания тунцу наверняка мысленно зааплодируют. Консервированная рыба — прекрасный источник белка и кальция, ведь ту же горбушу закатывают в банки вместе с косточками, которые в процессе приготовления размягчаются. Тунец хорош в классических салатах с помидорами и зеленью, а горбуша годится не только в салат, но и на бутерброды, и даже в котлеты и биточки.
Тушенка
Королева советской кухни. Без нее невозможно представить себе ни одного похода, ни одной поездки на дачу. Да и дома на всякий случай стоит иметь баночку: макароны по-флотски, суп или борщ получатся со вкусом детства. Но тут действует то же правило, что и в случае со сгущенным молоком. Покупать тушенку мы вам не советуем, в банке может оказаться все, что угодно. А вот тушеная свинина или говядина — это то, что надо.