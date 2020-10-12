Десять консервов, которые всегда должны быть в доме на черный день

Еще один плюс — такие рецепты обычно очень быстрые. В общем, держать в кладовке или кухонном шкафчике консервы очень даже стоит. Вот ТОП-10, которые непременно стоит прикупить в ближайший поход в супермаркет.

Фасоль

Незаменимая вещь, если собираетесь варить борщ или делать пирожки с фасолевой начинкой. Консервированную фасоль не нужно долго варить, в отличие от сухой (хотя и с ней можно справиться быстро, но не настолько). Причем борщ и пироги — далеко не все рецепты, куда можно добавить фасоль. Из нее можно готовить вегетарианские фрикадельки, пряный марокканский гуляш таджин, простые и красивые салаты, даже грузинское пхали. А еще в фасоли много растительного белка — все польза для организма.

Кукуруза и зеленый горошек

Это готовая основа для чего угодно — хоть риса с овощами, хоть пары десятков салатов. Горошек к тому же содержит белок, а кукуруза — ценный кальций и обладает способностью снижать плохой холестерин. Салаты с этими продуктами автоматически становятся гораздо сытнее, а из горошка к тому же можно приготовить потрясающе вкусный и быстрый суп, согревающий душу, — то, что нужно для промозглого осеннего вечера.

Фруктовый компот или фрукты в сиропе

Это готовая основа для множества десертов. Можно делать разноцветное желе с запахом лета, пропитывать бисквиты для торта или пирожных, добавлять в кексы, да и просто вылавливать сладкие фруктовые дольки, если хочется умеренно вредной сладости.

Сайра

Один из самых недорогих продуктов, самые простые рыбные консервы. Лучше выбирать сайру в собственном соку — она более универсальна. Годится и для супчика, который варится буквально за 15 минут, и в качестве основы для закусочного паштета. А еще с ней можно делать горячие бутерброды, начинку для пирогов, добавлять в сытные салаты, которые вполне способны стать самостоятельным блюдом.

Томатная паста или помидоры

Незаменимая вещь для многих рецептов — от пасты в томатном соусе до пиццы. Если вы любите итальянскую кухню, этот продукт обязательно должен быть в вашей кладовке. Причем не обязательно это должна быть паста, консервированные помидоры в собственном соку — тоже отличная вещь. Причем это едва ли ни единственный продукт, который в приготовленном виде полезнее, чем в свежем: после термообработки в помидорах в разы увеличивается количество ликопина, мощнейшего антиоксиданта.

Оливки