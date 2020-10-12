Помолодевшая Буланова поразила новым образом

Напомним, весной этого года Буланова перенесла инсульт. Фанаты были обеспокоены тем, что после выписки из больницы она долго не показывала свое лицо. К тому же, у артистки были проблемы с финансами. Пандемия ударила по карману Булановой, как и многих других артистов.