Пн, 12.10.2020
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У 32-летнего участника группы The Wanted обнаружили опухоль мозга

Briti poistebänd The Wanted 2012. aastal. Selle liikmed (vasakult paremale) Siva Kaneswaran, Jay McGuiness, Tom Parker, Max George and Nathan Sykes. Parker avaldas 2020. aastal, et tal on agressiivne ajukasvaja.

ФОТО: MARIO ANZUONI/Reuters/Scanpix

32-летний участник британо-ирландского бойз-бенда The Wanted Том Паркер поделился со своими поклонниками очень грустной новостью – у артиста диагностировали опухоль головного мозга четвертой стадии. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, пишет Сегодня.

Том обратился к подписчикам, объяснив, почему он и его супруга Келси Хардвик так долго отсутствовали в соцсетях. Пара долго готовилась рассказать о беде. Сейчас для Тома и Келси переживать это вдвое сложнее, ведь скоро они во второй раз станут родителями.

Привет, ребята, вы знаете, что мы оба несколько недель сохраняли молчание в социальных сетях, и пора рассказать вам, почему. Нет простого способа рассказать об этом, но, к сожалению, мне поставили диагноз – опухоль головного мозга, и я уже прохожу лечение. После долгих раздумий мы решили, что вместо того, чтобы прятаться и пытаться сохранить это в секрете, мы проведем одно интервью, где мы сможем изложить все детали и рассказать всем факты по-своему. Мы все абсолютно опустошены, но мы будем бороться с этим до конца. Не хотим вашей печали, мы просто хотим любви и позитива, и вместе мы будем повышать осведомленность об этой страшной болезни и искать все доступные варианты лечения. Это будет тяжелая битва, но с всеобщей любовью и поддержкой мы ее победим. Том и Келси,

– говорится в сообщении.

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