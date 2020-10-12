У 32-летнего участника группы The Wanted обнаружили опухоль мозга

Привет, ребята, вы знаете, что мы оба несколько недель сохраняли молчание в социальных сетях, и пора рассказать вам, почему. Нет простого способа рассказать об этом, но, к сожалению, мне поставили диагноз – опухоль головного мозга, и я уже прохожу лечение. После долгих раздумий мы решили, что вместо того, чтобы прятаться и пытаться сохранить это в секрете, мы проведем одно интервью, где мы сможем изложить все детали и рассказать всем факты по-своему. Мы все абсолютно опустошены, но мы будем бороться с этим до конца. Не хотим вашей печали, мы просто хотим любви и позитива, и вместе мы будем повышать осведомленность об этой страшной болезни и искать все доступные варианты лечения. Это будет тяжелая битва, но с всеобщей любовью и поддержкой мы ее победим. Том и Келси,