Пн, 12.10.2020
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Россиянка разочарована поездкой в Таллинн: в районе с СССРовским душком живут одни русские
А хочется иностранную речь!

Район Ласнамяэ

ФОТО: Shutterstock

Автор блога I'M THANKFUL FOR TODAY Анастасия Ривер из Санкт-Петербурга на портале Zen.Yandex.ru рассказала о своей поездке в Таллинн и посещении района Ласнамяэ. Главная претензия к нашей стране, судя по всему, в том, что здесь слишком много русских и автор не смогла прочувствовать настоящую атмосферу заграницы с новыми лицами и иностранным языком. Мнение автора этого материала может не совпадать с мнением редакции. 

Коктейль под названием «Таллинн»

«Всё, чего хотелось в Таллинне – это не уезжать из него. И не от того, что этот город меня сильно впечатлил. На самом деле была даже толика разочарования в каком-то роде. Просто меня всегда тянуло в Европу, поэтому каждая новая страна вызывает бурю эмоций и возвращаться в Россию ну совсем не хочется.

Единым целым Таллинн точно не назовешь. Здесь нет четкой границы между А и Б. Этот город как кофе с молоком, как кока-кола с виски в соотношении 50/50, как борщик со сметанкой. Здесь одно дополняет другое и плавно перетекает во что-то новое.

Он как легкий фруктовый коктейль с пряными нотками и небольшой кислинкой. 

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Современный город прекрасно гармонирует с историческим центром, милые трамвайчики пробираются сквозь гущу узких брусчатых улочек плечом к плечу с дорогими иномарками, русские потерялись среди местных и уже не отличить, кто есть кто.

Кстати, это и был минус для меня, так как всё таки хочется увидеть живое мясцо, новые лица и иностранную речь, а не там где на "хеллоу" тебе говорят "привет". У них даже есть целый район – Ласнамяэ, где живут одни русские. Выглядит он как большинство районов в России, с СССРовским "душком". 

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Хочу сразу отметить, что меня поразило в самое сердце, так это еда. Ну, это и не удивительно. Свежие фрукты и овощи, чудесная кухня на каждом шагу. Цены адекватные! В плане расценок на еду и проживание здесь всё отлично. Можно найти очень бюджетные места.

Их главный рынок с фермерскими продуктами Balti Jaama Turg словно волшебный мир, а я как Алиса в стране чудес пробиралась между рядами спелых наливных фруктов и сочных ягод на красиво разложенных на полках. Для меня это настоящий рай!

Европейские страны всегда наполнены каким-то шармом. Они всегда на шаг впереди нас. Кажется, что даже воздух другой. Темп жизни, уровень жизни, всё отличается.

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Из минусов выделю:

  • эстонцы не очень любят русских, видимо из-за того, что почти 40 процентов – русская нация и большинство из них – мигранты;
  • пьяные местные русские, которые к тому же разговаривают как сапожники (мне стало прям стыдно за русскую нацию, понятно теперь, почему эстонцы нас недолюбливают.

Этот город отлично подходит как для жизни, так и для туристической поездки. Каждый сможет найти здесь что-то близкое по духу. От мирного времяпрепровождения у таллиннского залива, до кутежа на всю ночь с местными гуляками», - говорит автор из России. 

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