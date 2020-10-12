Россиянка разочарована поездкой в Таллинн: в районе с СССРовским душком живут одни русские
Автор блога I'M THANKFUL FOR TODAY Анастасия Ривер из Санкт-Петербурга на портале Zen.Yandex.ru рассказала о своей поездке в Таллинн и посещении района Ласнамяэ. Главная претензия к нашей стране, судя по всему, в том, что здесь слишком много русских и автор не смогла прочувствовать настоящую атмосферу заграницы с новыми лицами и иностранным языком. Мнение автора этого материала может не совпадать с мнением редакции.
Коктейль под названием «Таллинн»
«Всё, чего хотелось в Таллинне – это не уезжать из него. И не от того, что этот город меня сильно впечатлил. На самом деле была даже толика разочарования в каком-то роде. Просто меня всегда тянуло в Европу, поэтому каждая новая страна вызывает бурю эмоций и возвращаться в Россию ну совсем не хочется.
Единым целым Таллинн точно не назовешь. Здесь нет четкой границы между А и Б. Этот город как кофе с молоком, как кока-кола с виски в соотношении 50/50, как борщик со сметанкой. Здесь одно дополняет другое и плавно перетекает во что-то новое.
Современный город прекрасно гармонирует с историческим центром, милые трамвайчики пробираются сквозь гущу узких брусчатых улочек плечом к плечу с дорогими иномарками, русские потерялись среди местных и уже не отличить, кто есть кто.
Хочу сразу отметить, что меня поразило в самое сердце, так это еда. Ну, это и не удивительно. Свежие фрукты и овощи, чудесная кухня на каждом шагу. Цены адекватные! В плане расценок на еду и проживание здесь всё отлично. Можно найти очень бюджетные места.
Их главный рынок с фермерскими продуктами Balti Jaama Turg словно волшебный мир, а я как Алиса в стране чудес пробиралась между рядами спелых наливных фруктов и сочных ягод на красиво разложенных на полках. Для меня это настоящий рай!
Из минусов выделю:
- эстонцы не очень любят русских, видимо из-за того, что почти 40 процентов – русская нация и большинство из них – мигранты;
- пьяные местные русские, которые к тому же разговаривают как сапожники (мне стало прям стыдно за русскую нацию, понятно теперь, почему эстонцы нас недолюбливают.
Этот город отлично подходит как для жизни, так и для туристической поездки. Каждый сможет найти здесь что-то близкое по духу. От мирного времяпрепровождения у таллиннского залива, до кутежа на всю ночь с местными гуляками», - говорит автор из России.