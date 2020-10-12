По всей Эстонии: гостиницы в затруднительном положении предлагают номера по цене аренды квартиры

По словам действующего руководителя гостиницы Hestia на улице Кентманни Кайсы Майленд, цены на долгосрочную аренды в их гостинице начинаются от 550 евро, а улучшенный номер стоит 700 евро. Помимо стандартных удобств номера, цена также включает размещение в стандартном номере для одного или двоих, посещение спа и тренажерного зала, смену постельного белья три раза за период, Wi-Fi. Более того на период всего проживания завтрак тоже включен. Шикарный вариант, не так ли? В В других гостиницах сети Hestia также можно найти схожие предложения, по еще более приятным ценам.

Также интересное предложение сделала гостиница, находящаяся на Балтийском вокзале, GO Hotel Snelli, где семейный номер на месяц можно снять за 450 евро. В цену входит парковка, интернет и услуга уборки. Для тех, кому не нужна просторная семейная комната, есть варианты поменьше. «С момента, когда мы сделали такое предложение осенью, у нас уже появилось пару долгосрочных жильцов, - говорит Альвер Пупарт, менеджер гостиницы. - Еще есть свободные номера, так что, добро пожаловать».

U11, характеризующая себя как современный отель со всеми удобствами вблизи парка Кадриорг - предлагает лонгстей (долгосрочное проживание) начиная всего от 300 евро в месяц. Двухместный номер чуть большей площадью стоит от 350 евро в месяц. Минусом является то, что в номерах не предусмотрен кухонный уголок. Однако, по словам менеджера гостиницы, такие номера планируются открыть в конце октября, а ценовой диапазон останется прежним. Также в гостинице можно будет посетить комплекс саун, заказать завтрак и воспользоваться прачечными услугами за дополнительную плату.