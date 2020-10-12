Галь Гадот сыграет Клеопатру. Режиссером фильма выступит создательница «Чудо-женщины»

Ранее на больших экранах роль Клеопатры в одноименном фильме 1963 года исполнила Элизабет Тэйлор. Кроме того, в последние десять лет голливудские продюсеры несколько раз хотели поставить фильм о жизни знаменитой царицы, а на роль рассматривались Анджелина Джоли и Леди Гага.