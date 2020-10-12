«Похожа на Тилля»: Светлана Лобода впервые показала лицо младшей дочери Тильды

И хотя у слова «безусловно» по определению не может быть сравнительной формы, для певицы это не стало преградой. Светлана давно доказала, что для нее нет ничего невозможного. Взять хотя бы роман с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. По слухам, артистка родила Тильду от знаменитого немца. На это намекает и необычное имя девочки. Впрочем, официальных подтверждений этому нет.