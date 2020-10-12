«Похожа на Тилля»: Светлана Лобода впервые показала лицо младшей дочери Тильды

Певица Светлана Лобода впервые показала поклонникам лицо дочери. Артистка опубликовала в Instagram долгожданное фото с наследницей. На снимке звезда позирует в солнцезащитных очках и сетчатой накидке на купальник с леопардовым принтом. Рядом с мамой стоит Тильда в пестром платье. Она отображена в профиль и тоже в темных очках, пишет Пятый канал.
Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребенку,
- написала Лобода.
И хотя у слова «безусловно» по определению не может быть сравнительной формы, для певицы это не стало преградой. Светлана давно доказала, что для нее нет ничего невозможного. Взять хотя бы роман с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. По слухам, артистка родила Тильду от знаменитого немца. На это намекает и необычное имя девочки. Впрочем, официальных подтверждений этому нет.
Сама Лобода отрицает отцовство рокера, но не раскрывает имени второго родителя. Тем самым певица лишь подогревает интерес фанатов. Увидев лицо девочки, фолловеры принялись сравнивать ее с предполагаемым папой.
«Наконец-то дождались Тильдочку!»
«Какая взрослая уже у вас девочка!»
«Мамина копия!»
«Похожа на Тилля, тоже крупненькая», — отреагировали в комментариях.