«Вот уж трансформация»: архивное видео с молодым Соловьевым обсуждают в Сети

Как следует из описания видео, Соловьев преподавал математику и астрономию в московской школе №27 (№1232) в 1989 году. Это учебное заведение в те годы было известно тем, что в нем учились дети и внуки членов ЦК КПСС, а часть предметов преподавалась на английском языке.
На записи, опубликованном в сообществе «Она развалилась», видно, как еще молодой Соловьев объясняет что-то своим ученикам. В то время телеведущий носил довольную густую бороду, поэтому узнать в нем нынешнего Соловьева довольно трудно. А вот голос его можно узнать легко - уже тогда он имел узнаваемую интонацию и тембр.
Кадры с молодым Соловьевым впечатлили Интернет-пользователей. «…когда-то был нормальным, видимо, приятным, и даже полезным для общества человеком. Не верится, если сравнить, какой он теперь. Вот уж трансформация», «Он человек невероятно умный и активный, тут даже не сомневайтесь. Но с годами он стал все более оторван от реальности остальных людей, будучи замкнутым в своей собственной», «Путь к озеру Комо начинается с маленького кабинета физики», – пишут в комментариях юзеры.