«Вот уж трансформация»: архивное видео с молодым Соловьевым обсуждают в Сети

В Сети появилась видеозапись с телеведущим и журналистом Владимиром Соловьевым в молодости на заре становления его трудовой деятельности в качестве педагога в школе на Кутузовском проспекте, 28, которую он в свое время закончил.

Как следует из описания видео, Соловьев преподавал математику и астрономию в московской школе №27 (№1232) в 1989 году. Это учебное заведение в те годы было известно тем, что в нем учились дети и внуки членов ЦК КПСС, а часть предметов преподавалась на английском языке.

На записи, опубликованном в сообществе «Она развалилась», видно, как еще молодой Соловьев объясняет что-то своим ученикам. В то время телеведущий носил довольную густую бороду, поэтому узнать в нем нынешнего Соловьева довольно трудно. А вот голос его можно узнать легко - уже тогда он имел узнаваемую интонацию и тембр.