Илона Калдре рассказала, сколько получает как депутат волостного собрания Йыхви

«В последнее время часто слышу, что политика - грязное дело.

Эта затертая фраза вызывает у меня негодование. Никогда не думала, что люди занимаются политикой исключительно ради того, чтобы не работать и «дорваться к кормушке». Люди, которые так рассуждают, сами, как правило, не готовы брать на себя ответственность, предпринимать усилия, чтобы что-то поменять в окружающем мире. Если соизмерить это с тем вознаграждением, которое получают депутаты городского собрания, то ясно, что это тяжелая и малооплачиваемая работа. Да, именно тяжелая!

Потому что очевидное и единственно правильное решение какой-либо проблемы сдвинуть с мертвой точки может только тяжелый толкач. Часто удивляешься, разве сами отцы города и разные руководители не видят откровенного вредительства со стороны своих коллег-управленцев?

Илона Калдре личный архив Опять же, я не бизнесмен, соответственно, у меня нет и стремления создавать особые условия для своего предприятия. И уж коль скоро речь часто заходит о моем кошельке, то персонально тем, кто жаждет посчитать мои «миллионы», со всей честностью отвечаю, что вы, добрые люди, очень многого не знаете! Не знаете того, где и как происходит основной раздел государственных денег. А, может, просто и знать не хотите.

Да! Есть политики, которые получают огромную зарплату, но они не работают в Йыхви. И если многим не дает покоя судьба тех, кто «до кормушки дорвался», то могу оптимистически заявить, что у многих есть такая возможность — дорваться. Только вот примерно 200 евро депутатских (и это если вам здорово повезет с зарплатой!) вряд ли покажутся вам пределом мечтаний. Я предупредила. Не благодарите.

Слухи об адекватной оплате работы народных избранников в регионах, что называется, сильно преувеличены. А вот политикам высокого полета стоит время от времени вспоминать слова Маргарет Тэтчер о том, что нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков.

Всегда считала, что в политику должны идти простые умные люди, не связанные с большим бизнесом. От депутата волостного собрания требуется очень многое — опыт, богатый круг общения, желание много и плодотворно работать, идеи, энтузиазм, вот как у меня. Работаем!» - так описала Илона Калдре свои впечатления от работы на госдолжности.