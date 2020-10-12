Эксперты назвали восемь продуктов, ускоряющих процесс старения

По словам специалистов, причиной повреждения липидов и белков в теле может стать употребление сахара. Такой продукт способствует потере эластичности и упругости кожи, а также появлению морщин.

В продуктах фастфуда, а также в жареной и жирной еде, в том числе содержащей маргарин, а также в консервах есть трансжиры, влияющие на увеличение риска развития заболеваний сердца. Такие продукты вредят сосудам крови и приводят к торможению кожного кровотока.