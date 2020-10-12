Пн, 12.10.2020
Жители в шоке! В городе Элва построили спорткомплекс почти за 5 миллионов, но с туалетом что-то не так... СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Эксперты назвали восемь продуктов, ускоряющих процесс старения

Сахар. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Стало известно, какие продукты приводят к преждевременному старению организма, передает Topnews.

Эксперты турецкого издания Sabah подготовили список продуктов, ускоряющих процессы старения.

По словам специалистов, причиной повреждения липидов и белков в теле может стать употребление сахара. Такой продукт способствует потере эластичности и упругости кожи, а также появлению морщин.

В продуктах фастфуда, а также в жареной и жирной еде, в том числе содержащей маргарин, а также в консервах есть трансжиры, влияющие на увеличение риска развития заболеваний сердца. Такие продукты вредят сосудам крови и приводят к торможению кожного кровотока.

Продукты из переработанного мяса, кофе и соль способны вызвать обезвоживание организма, провоцирующее старение кожи.

Пряная еда приводит к расширению сосудов, что негативно влияет на возрастные кожные изменения.

НАВЕРХ
Back