Эксперты назвали восемь продуктов, ускоряющих процесс старения

Эксперты турецкого издания Sabah подготовили список продуктов, ускоряющих процессы старения.
По словам специалистов, причиной повреждения липидов и белков в теле может стать употребление сахара. Такой продукт способствует потере эластичности и упругости кожи, а также появлению морщин.
В продуктах фастфуда, а также в жареной и жирной еде, в том числе содержащей маргарин, а также в консервах есть трансжиры, влияющие на увеличение риска развития заболеваний сердца. Такие продукты вредят сосудам крови и приводят к торможению кожного кровотока.
Продукты из переработанного мяса, кофе и соль способны вызвать обезвоживание организма, провоцирующее старение кожи.
Пряная еда приводит к расширению сосудов, что негативно влияет на возрастные кожные изменения.