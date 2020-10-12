Пользователи Сети шокированы внешним видом малолетней дочери Киркорова

Король российской эстрады Филипп Киркоров прогулялся со своими детьми в московском парке развлечений «Остров мечты».
Несколько снимков певец, конечно же, опубликовал в Instagram. Дочь Алла-Виктория родилась в ноябре 2011 году от суррогатной матери, то есть ей вскоре исполнится 9 лет. Ее брат Мартин младше на год, тоже родился в США. Артист вывел своих детишек в парк развлечений и подписал фотографии так: «Место нашего безудержного веселья, захватывающих аттракционов, и супернастроение на всю неделю обеспечено».
Многие подписчики обратили внимание на яркий макияж ребенка - синие тени на веках и подкрашенные ресницы и отреагировали довольно-таки гневно. Не все разглядели, есть ли слой тонального крема на лице дочери Киркорова, но некоторые комментаторы сошлись во мнении, мол, раз есть тени и тушь - значит, есть и тональник. Надо отметить, что макияж сделан профессионально, можно предположить, что маленькая наследница певца прибегает к услугам профессиональных визажистов.
Мамой дети Киркорова называют свою крестную, близкую подругу отца Наталью Ефремову. Киркоров и Ефремова знакомы давно, с тех пор, как Ефремова владела большим магазином брендовых вещей в центре Москвы, где часто закупался Филипп Бедросович. Как сказали в одной телепередаче Алла-Виктория и Мартин, «мама Наташа» всегда живет с ними в доме на Николиной горе.
«Остров мечты» спроектирован британскими архитектурными компаниями Cunningham Architects, Chapman Taylor и итальянским архитектурным бюро Land Milano. Пространство разделено на 9 тематических зон с 35 разнообразными аттракционами и развлечениями для детей и взрослых (в том числе 5 шоу и 5 экстремальных аттракционов), 18 ресторанами и 10 магазинами. Во всех зонах парка развлечений проводятся сессии meet&greet с 26 персонажами продолжительностью от 5 до 15 минут. Доступ в парк развлечений — платный, по билетам (категории: взрослый или детский, выходной или будний день) с безлимитным посещением всех аттракционов и развлечений.