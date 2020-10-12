Пользователи Сети шокированы внешним видом малолетней дочери Киркорова

Несколько снимков певец, конечно же, опубликовал в Instagram. Дочь Алла-Виктория родилась в ноябре 2011 году от суррогатной матери, то есть ей вскоре исполнится 9 лет. Ее брат Мартин младше на год, тоже родился в США. Артист вывел своих детишек в парк развлечений и подписал фотографии так: «Место нашего безудержного веселья, захватывающих аттракционов, и супернастроение на всю неделю обеспечено».

Многие подписчики обратили внимание на яркий макияж ребенка - синие тени на веках и подкрашенные ресницы и отреагировали довольно-таки гневно. Не все разглядели, есть ли слой тонального крема на лице дочери Киркорова, но некоторые комментаторы сошлись во мнении, мол, раз есть тени и тушь - значит, есть и тональник. Надо отметить, что макияж сделан профессионально, можно предположить, что маленькая наследница певца прибегает к услугам профессиональных визажистов.

Мамой дети Киркорова называют свою крестную, близкую подругу отца Наталью Ефремову. Киркоров и Ефремова знакомы давно, с тех пор, как Ефремова владела большим магазином брендовых вещей в центре Москвы, где часто закупался Филипп Бедросович. Как сказали в одной телепередаче Алла-Виктория и Мартин, «мама Наташа» всегда живет с ними в доме на Николиной горе.