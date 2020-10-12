Весь в отца! Жена Бориса Грачевского впервые показала лицо наследника

35-летняя Екатерина Белоцерковская опубликовала несколько кадров с мальчиком — на свежих фотографиях отчетливо видно лицо наследника звезд. «Знакомьтесь! Грачевский Филипп Борисович!» — подписала серию снимков супруга 71-летнего Грачевского.

Актриса отметила, что, по ее мнению, Филипп очень походит на отца. Она сделала коллаж, чтобы сравнить фото мужа в детстве и их наследника сейчас. «Папа и сын. И этим все сказано!» — заявила Белоцерковская.

Пара вместе с 2016 года. Возлюбленные познакомимлись на почве общих интересов и быстро сблизились. Через год они сыграли пышную свадьбу. Долгое время супруги скрывали от публики беременность Екатерины.

К слову, для Екатерины Филипп стал первым ребенком, тогда как у Грачевского есть еще трое. С первой женой Галиной они прожили 35 лет и вырастили сына Максима и дочь Ксению. Второй супругой кинематографиста стала Анна, которая до сих пор носит фамилию бывшего мужа и растит его дочь Василису.