Пн, 12.10.2020
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Весь в отца! Жена Бориса Грачевского впервые показала лицо наследника

Борис Грачевский

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Художественный руководитель журнала «Ералаш» стал отцом в четвертый раз полгода назад. Все это время родители скрывали малыша от посторонних глаз. Однако сегодня супруга Грачевского познакомила публику с сыном, пишет «Стархит».

35-летняя Екатерина Белоцерковская опубликовала несколько кадров с мальчиком — на свежих фотографиях отчетливо видно лицо наследника звезд. «Знакомьтесь! Грачевский Филипп Борисович!» — подписала серию снимков супруга 71-летнего Грачевского. 

Актриса отметила, что, по ее мнению, Филипп очень походит на отца. Она сделала коллаж, чтобы сравнить фото мужа в детстве и их наследника сейчас. «Папа и сын. И этим все сказано!» — заявила Белоцерковская.

Пара показала лицо малыша
 
Пара вместе с 2016 года. Возлюбленные познакомимлись на почве общих интересов и быстро сблизились. Через год они сыграли пышную свадьбу. Долгое время супруги скрывали от публики беременность Екатерины.

К слову, для Екатерины Филипп стал первым ребенком, тогда как у Грачевского есть еще трое. С первой женой Галиной они прожили 35 лет и вырастили сына Максима и дочь Ксению. Второй супругой кинематографиста стала Анна, которая до сих пор носит фамилию бывшего мужа и растит его дочь Василису.

Мальчик похож на папу
 

По признанию Грачевского, в третьем браке он счастлив, как никогда. Екатерина трепетно заботится о муже и во всем помогает. Так, при участии жены, он смог сбросить лишний вес и привести себя в форму. «Я на строгой диете, и она ухитряется в ее рамках готовить мне вкусности, например, малокалорийные голубцы, тортики. Мама Кати была поражена, узнав, что дочь умеет готовить. Оказалось, она научилась этому из-за любви ко мне. Я обязан быть здоровым, потому что для меня в жизни нет ничего важнее, чем она», — делился Борис Юрьевич.

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