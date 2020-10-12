Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски опубликовала семейное фото из ресторана, где отметила день рождения

В соцсетях количество поздравлений зашкаливало: друзья, поклонники, коллеги желали, как принято, здоровья, счастья и покорения еще больших политических высот.

Этот праздничный день Мария отметила в узком семейном кругу в ресторане Hugge, как видно из указанной геолокации. «С днем рождения меня!» - подписала депутат снимок. У Марии двое сыновей - старший Кирилл и родившийся в марте этого года Мартин.