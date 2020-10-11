«Позорище»: засудившую пару Тодоренко-Костомаров Исинбаеву требуют убрать из жюри

В этом сезоне участниками шоу стали 14 пар: Ольга Бузова — Дмитрий Соловьев, Регина Тодоренко — Роман Костомаров, Влад Топалов — Елена Ильиных, Надежда Михалкова — Максим Маринин, Ирина Пегова — Алексей Тихонов, Владимир Маркони — Маргарита Дробязко, Мария Луговая — Повилас Ванагас, Вячеслав Чепурченко — Татьяна Тотьмянина, Ольга Кузьмина — Александр Энберт, Евгений Пронин — Татьяна Волосожар, Влад Соколовский — Екатерина Боброва, Ольга Паутова — Максим Шабалин, Вольфганг Черни — Оксана Домнина, Дмитрий Сычев — Мария Петрова, пишет Life.ru.

После двух выпусков шоу лидерами пока являются Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Однако не все согласны с такими результатами.

Так, в заключительном выпуске программы свое недовольство высказали даже ведущие шоу Алина Загитова и Алексей Ягудин в отношении пары Тодоренко – Костомаров.

Их лиричный номер под музыку «С любимыми не расставайтесь» в исполнении Максима Фадеева и Наргиз Закировой большинство членов жюри оценили артистичность и технику на наивысший балл, за исключением Елены Исинбаевой, которая поставила 5,9 баллов.

Загитова первой высказала свое несогласие с такой оценкой, а следом ее поддержал тренер Илья Авербух.

В ответ Исинбаева посоветовала на будущее участникам шоу побольше использовать поддержек, чтобы в дальнейшем их помарки были не так видны.

Тоже самое произошло и с парой Мария Луговая и Повилас Ванагас, которым она поставила и вовсе 5,8 баллов, в то время как остальные оценили номер под песню Ванессы Парадиз и Орена Лави «Did You Really Say No» также не ниже 6.0 баллов.

Знаменитая прыгунья поистине оказалась самым критичным и строгим членом жюри, за что ее невзлюбили зрители. Интернет-пользователи потребовали убрать бывшую спортсменку, а ныне депутата Госдумы из жюри, назвав ее поведение на шоу «позорищем».

Многие вспомнили при этом ее коллегу по парламенту, телеведущую Оксану Пушкину, которая также будучи членом жюри частенько занижала оценки участникам шоу, при этом в 2006 году сама побывав в «шкуре» андердога в паре с Алексеем Ягудиным на тогда еще программе «Звезды на льду».

И если пока сама Исинбаева хранит молчание на выпады в свой адрес, даже несмотря на свое неодобрение оценками члена жюри Авербух все-таки встал на ее защиту, призвав не «тыкать», а уважать чужое мнение, которое может отличаться от всеобщего.