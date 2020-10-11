Взрывы, пожары, аварии: катастрофы, произошедшие с подводными лодками
Со дня крушения парома «Эстония» прошло 26 лет, и в этом году выпустили документальный сериал «Эстония – находка, которая изменит все». Так, исходя из сериала выясняется, что в правом боку подлодки есть огромная пробоина, которая была сделана силой из вне. Предполагается, что в паром могла врезаться российская или шведская подводная лодка. В материале ниже мы приводим вам крупнейшие катастрофы, которые произошли с подводными лодками.
Идея боевого применения подводного судна впервые была высказана Леонардо да Винчи. Впоследствии он уничтожил свой проект, так как опасался разрушительных последствий подводной войны. Идея боевого применения подводного судна была популяризирована в романе Жюля Верна «20 тысяч лье под водой», написанном в 1870 году. В романе описывается подводная лодка «Наутилус», которая таранит и уничтожает надводные корабли.
Хотя важнейшее тактическое свойство и преимущество подводной лодки — скрытность, до 1944 года все подлодки большую часть времени проводили в надводном положении и по сути были погружающимися лодками — надводными кораблями, передает портал Loveopium.ru.
Крупнейшие катастрофы подводных лодок
Субмарина ВМС США SS-109 (1927)
40 человек погибли, когда американская подлодка «SS-109» (USS S-4) затонула после того, как ее протаранил американский корабль береговой охраны у полуострова Кейп-Код.
Удивительный факт: субмарина вернулась в строй спустя год после этой аварии и активно прослужила вплоть до своего списания в 1936 году.
Советская подводная лодка С 117 «Щука»
К началу пятидесятых годов С-117 была уже далеко не новым кораблем, однако возложенные на нее задачи она выполняла успешно. В декабре 1952 года в Японском море «Щука» должна была принять участие в учениях. На пути к району маневров ее командир доложил о том, что из за поломки правого дизеля субмарина идет в назначенную точку на одном двигателе. Через несколько часов он сообщил об устранении неисправности. Больше лодка на связь не выходила.
Точная причина и место гибели подводного корабля неизвестны. Она как-будто исчезла.
На борту лодки находились 52 члена экипажа, в том числе 12 офицеров. Поиски С-117, проводившиеся вплоть до 1953 года, ничего не дали. Причина и место гибели лодки до сих пор неизвестны.
Подводная лодка ВМС США «Трешер», 1963
Механическая поломка привела к тому, что лодка быстро затонула и взорвалась. Согласно выводам, сделанным исследовавшим гибель лодки экспертом Брюсом Рулом (Bruce Rule), окончательное разрушение корпуса «Трешера» произошло на глубине 732 м и заняло не более 0.1 секунды. Ее обломки были обнаружены на глубине более 2500 метров. Корпус лодки распался на шесть основных частей — носовая секция, гидролокационный купол, рубка, хвостовая секция, машинное отделение, командный отсек, лежащих в радиусе 300 метров.
Гибель советской подлодки К 129, 1968 год
Дизельная подводная лодка ВМФ СССР К-129, на борту которого находились, по разным данным, от 96 до 98 членов экипажа, вышел на боевое дежурство в северной части Тихого океана в феврале 1968 года.
8 марта 1968 года погибла дизель электрическая ракетная подводная лодка К 129 из состава Тихоокеанского флота, оснащенная ядерными боеголовками. Подлодка несла боевую службу в районе Гавайских островов, а с 8 марта перестала выходить на связь. На борту К 129 находились, по разным данным, от 96 до 98 членов экипажа, все они погибли.
Причина катастрофы неизвестна. Относительно этой аварии существует целый ряд теорий, включая столкновение с неким американским кораблем, однако Вашингтон последовательно это отрицал, и, согласно официальному отчету ВМС США, виной гибели советской субмарины был «трагический взрыв на борту». Советская сторона организовала поиски пропавшей субмарины, которые не принесли результата. Впоследствии К-129 обнаружили американцы, которые и организовали ее подъем.
При подъеме подлодка разломилась надвое, но несколько ее отсеков удалось доставить на одну из баз ВМФ США. Во время их обследования были обнаружены тела шестерых советских подводников. Американцы отдали погибшим воинские почести и похоронили погибших подводников в море.
Американская USS Scorpion (SSN-589), 1968 год
Закладка корабля ВМС США состоялась 20 августа 1958 года. Лодка затонула 21 мая 1968 года в 740 км к юго-западу от Азорских островов на глубине в 3000 метров, за 5 дней до возвращения на базу в Норфолк. Погибло 99 человек.
Затонувшую лодку искали в течение пяти месяцев, в поисках было задействовано более 60 кораблей и судов, до 30 самолетов. Через неделю после начала поиска в 100 милях от Норфолка была обнаружена немецкая подводная лодка, потопленная в годы второй мировой войны. Поиски долгое время были тщетными.
Вскоре лодка была найдена на глубине 3047 метров и сфотографирована судном «Мизар». Причина гибели корабля до сих пор не установлена, наиболее вероятной версией считается взрыв торпеды. Но есть и другие версии…
США и Россия уже почти 40 лет по взаимной договоренности тщательно скрывают факт уничтожения американской атомной подводной лодки «Скорпион» боевой торпедой, выпущенной советской подводной лодкой, утверждает автор опубликованной в США новой книги-расследования «Scorpion Down» военный журналист Эд Оффли.
Оффли при этом утверждает, что уничтожение «Скорпиона» было «местью» советских подводников, считавших, что США были причастны к гибели советской подлодки К-129, ушедшей после взрыва на борту на дно со всем экипажем в составе 98 человек в Тихом океане в марте 1968 года.
Трагедии 1968 года были частью подводной «разведывательной войны», многие подробности которой до сих пор засекречены, полагает автор книги.
Советская подводная лодка K-8, 1970
Советская атомная подводная лодка К-8 проекта 627А «Кит» вступила в состав Северного флота 31 августа 1960 года.
Находившаяся на боевом дежурстве в Средиземном море подводная лодка была направлена в район Северной Атлантики для участия в крупнейших за всю историю советского ВМФ учениях «Океан-70», в которых участвовали силы всех флотов СССР. Ее задачей было обозначение подводных сил «противника», прорывающихся к берегам Советского Союза. Начало учений планировалось на 14 апреля, окончание — к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина — 22 апреля 1970 года.
Последние часы жизни К-8 и части ее экипажа:
АПЛ К 8 погибла 12 апреля 1970 года в Бискайском заливе Атлантического океана в результате сильного пожара, приведшего к потере запаса плавучести и продольной остойчивости. Подводная лодка затонула на глубине 4680 метров в 490 км к северо-западу от Испании. Погибли 52 члена экипажа. Погибая, они успели заглушить ядерные реакторы.
Гибель К-8 и 52 членов экипажа стали первой потерей советского атомного флота.
Атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец», 1989 год
Советская атомная подводная лодка 3-го поколения К-278 «Комсомолец» была единственной лодкой проекта 685 «Плавник». Лодке принадлежит абсолютный рекорд по глубине погружения среди подводных лодок — 1027 метров (4 августа 1985). Лодка имела шесть носовых 533-мм торпедных аппаратов с устройством быстрого заряжания. Каждый ТА имел автономное пневмогидравлическое стреляющее устройство. Стрельба могла производиться на всех глубинах погружения.
Атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» погибла 7 апреля 1989 года в Норвежском море. Подводная лодка шла на глубине 380 метров со скоростью 8 узлов. В результате возникновения пожара в двух смежных отсеках были разрушены системы цистерн главного балласта, через которые произошло затопление лодки забортной водой. Погибли 42 человека, многие от переохлаждения.
Российская подлодка «Курск, 2000 год
К-141 «Курск» — российский атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А «Антей». Заложен на «Севмаше» в 1990 году принят в эксплуатацию 30 декабря 1994 года.
Российская подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года на глубине 108 метров во время военно-морских учений в Баренцевом море, в акватории между Норвегией и Россией, после того как на борту произошло два взрыва, вызванных утечкой топлива торпедного двигателя.
Большинство из 118 человек на ее борту моментально погибло. 23 человека сумели выбраться в задний отсек, где ожидали, когда придет помощь, однако умерли от удушения спустя неделю после начала спасательной операции. По количеству погибших авария стала второй в послевоенной истории российского подводного флота после взрыва боезапаса на Б-37.
Все этапы операции по подъему «Курска» проводились в течение года. В ней были задействованы около 120 компаний из 20 государств. Стоимость работ оценивалась в 65 — 130 млн долларов США. В результате операции подъема лодки «Курск» были найдены и захоронены 115 тел погибших моряков-подводников. Три тела найти так и не удалось. Со дна Баренцева моря были эвакуированы потенциально опасный боезапас лодки и два ядерных реактора
«Она утонула». Это знаменитый ответ Путина в прямом эфире CNN на вопрос Ларри Кинга «Что случилось с российской подлодкой «Курск»?.
Китайская подлодка «Мин 361», 2003
Подводная лодка была спущена на воду в 1995 году. Приписана к Восточному флоту ВМС КНР
16 апреля 2003 года во время учений произошла поломка дизельного двигателя подлодки «Мин 361», когда она находилась в заливе Бохайвань в Желтом море у северо-восточного побережья КНР. Поломка привела к резкому снижению кислорода на борту и удушению всех 70 членов экипажа.
Это был первый случай, когда Китай обнародовал случай гибели своей дизель-электрической подводной субмарины. Согласно агентству «Синьхуа» от 2 мая 2003 года, лодка была обнаружена китайскими рыбаками 25 апреля 2003 года, когда они зацепили сетями ее перископ. Позже субмарина была поднята на поверхность и отбуксирована.
Аргентинская подлодка «Сан-Хуан», 2017
Подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека.
Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки «Сан-Хуан» прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.
Капитан пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины «Сан-Хуан» пообещал своей матери, что это будет его последний поход, так и получилось.