Взрывы, пожары, аварии: катастрофы, произошедшие с подводными лодками

Идея боевого применения подводного судна впервые была высказана Леонардо да Винчи. Впоследствии он уничтожил свой проект, так как опасался разрушительных последствий подводной войны. Идея боевого применения подводного судна была популяризирована в романе Жюля Верна «20 тысяч лье под водой», написанном в 1870 году. В романе описывается подводная лодка «Наутилус», которая таранит и уничтожает надводные корабли.

Хотя важнейшее тактическое свойство и преимущество подводной лодки — скрытность, до 1944 года все подлодки большую часть времени проводили в надводном положении и по сути были погружающимися лодками — надводными кораблями, передает портал Loveopium.ru.

Крупнейшие катастрофы подводных лодок

Субмарина ВМС США SS-109 (1927)

40 человек погибли, когда американская подлодка «SS-109» (USS S-4) затонула после того, как ее протаранил американский корабль береговой охраны у полуострова Кейп-Код.

Удивительный факт: субмарина вернулась в строй спустя год после этой аварии и активно прослужила вплоть до своего списания в 1936 году.

Советская подводная лодка С 117 «Щука»

Советская подводная лодка С 117 «Щука» ФОТО: DMITRY BARINOV/AFP

К началу пятидесятых годов С-117 была уже далеко не новым кораблем, однако возложенные на нее задачи она выполняла успешно. В декабре 1952 года в Японском море «Щука» должна была принять участие в учениях. На пути к району маневров ее командир доложил о том, что из за поломки правого дизеля субмарина идет в назначенную точку на одном двигателе. Через несколько часов он сообщил об устранении неисправности. Больше лодка на связь не выходила.

Точная причина и место гибели подводного корабля неизвестны. Она как-будто исчезла.

На борту лодки находились 52 члена экипажа, в том числе 12 офицеров. Поиски С-117, проводившиеся вплоть до 1953 года, ничего не дали. Причина и место гибели лодки до сих пор неизвестны.

Подводная лодка ВМС США «Трешер», 1963

Подводная лодка ВМС США «Трешер», 1963 ФОТО: /AP

Механическая поломка привела к тому, что лодка быстро затонула и взорвалась. Согласно выводам, сделанным исследовавшим гибель лодки экспертом Брюсом Рулом (Bruce Rule), окончательное разрушение корпуса «Трешера» произошло на глубине 732 м и заняло не более 0.1 секунды. Ее обломки были обнаружены на глубине более 2500 метров. Корпус лодки распался на шесть основных частей — носовая секция, гидролокационный купол, рубка, хвостовая секция, машинное отделение, командный отсек, лежащих в радиусе 300 метров.

Гибель советской подлодки К 129, 1968 год

Дизельная подводная лодка ВМФ СССР К-129, на борту которого находились, по разным данным, от 96 до 98 членов экипажа, вышел на боевое дежурство в северной части Тихого океана в феврале 1968 года.

8 марта 1968 года погибла дизель электрическая ракетная подводная лодка К 129 из состава Тихоокеанского флота, оснащенная ядерными боеголовками. Подлодка несла боевую службу в районе Гавайских островов, а с 8 марта перестала выходить на связь. На борту К 129 находились, по разным данным, от 96 до 98 членов экипажа, все они погибли.