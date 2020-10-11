Если проигнорировать эти пять советов от экспертов, ваши интимные фото рано или поздно утекут в Сеть

1. Всегда используйте мессенджеры со сквозным шифрованием

Когда под рукой так много приложений для общения, мало кто задумывается о том, какой путь проделывают отправленные материалы, прежде чем достичь адресата. Специалисты рекомендуют использовать такие мессенджеры, как Signal, Telegram или WhatsApp, которые обеспечивают защиту ваших данных от третьих лиц. А вот через Snapchat или Instagram изображения лучше не отправлять: они останутся незашифрованными, пишет Life.ru.

2. Храните ваши изображения только в надежных местах

Вы должны точно знать, где хранятся ваши фото. Убедитесь, что они по умолчанию не копируются в облачный сервис, куда могут легко проникнуть злоумышленники (вспомните слив интимных фото звезд в 2014 году). Если у вас iPhone, проверьте настройки хранилища данных и при необходимости отключите службы iCloud. Если у вас устройство на базе Android, отключите функцию автоматического резервного копирования в приложении "Google Фото". В целях безопасности проверьте свои учетные записи iCloud или "Google Фото" в Интернете и удалите все фотографии, которые могли случайно сохраниться туда с ваших устройств.

3. Убедитесь, что адресат тоже осознает риски

К сожалению, защиты вашего устройства недостаточно — многое зависит от человека, которому вы отправляете изображения. Ваш партнер может относиться к вопросам кибербезопасности недостаточно серьезно. Поэтому, прежде чем что-то отправить, спросите, где будут храниться ваши фотографии, проверены ли настройки iCloud или "Google Фото" и будут ли удалены ваши изображения по первой просьбе.

4. Спросите себя, действительно ли вы доверяете человеку, которому отправляете фотографии

Хотя этот совет может показаться очевидным, он, вероятно, самый важный из всех: если вы не доверяете адресату, не нажимайте "Отправить". Обратите внимание, оказывал ли на вас давление человек, которому вы хотите скинуть свои фото. Убедитесь, что вы действуете, исходя из собственных желаний, а не по принуждению.

5. Не упускайте из виду детали