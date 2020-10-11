Леонида Агутина поздравляют с выдвижением на премию «Грэмми»

Как рассказал артист, в пять номинаций попал альбом «La Vida Cosmopolita», записанный в этом году, сообщает Topnews.ru.

В «Фейсбуке» Агутин рассказал, что очень рад первому выдвижению на премию «Грэмми». Первым исполнителем, выдвинутым на нее в СССР, стал Святослав Рихтер, а в 1996 году «Грэмми» получил скрипач Максим Венгеров. Он же стал лауреатом и 2004 году. Из поп-исполнителей никто не смог получить премию.

По словам Агутина, его альбом и песни из него представлены в номинациях «Лучший альбом года», «Лучший дуэт». Его могут поощрить и за клип, и за аранжировку. Есть «La Vida Cosmopolita» и в номинации «Лучший латинский поп-альбом». Этому очень порадовались поклонники и друзья Агутина.

Федеральные российские СМИ и вовсе сообщили, что Агутина «номинировали на Grammy», но «Медуза» уточнила, что артист и его команда сами составили номинации и работы, которые могли победить бы. Список будет отправлен в академию искусства США, которая и присуждает «Грэмми».

Причем выдвинуть свои песни может любой желающий, но не факт, что их внесут в шорт-лист. Номинантов в шорт-лист будут выбирать в декабре.

Также известно, что часть номинаций из заявленных Агутиным просто нет – например, нет «Грэмми» за лучшую аранжировку, лучший дуэт (переименован в «Лучший поп-дуэт»).