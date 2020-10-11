Елена Кондулайнен после инсульта не может самостоятельно ходить

В июле Кондулайнен была срочно госпитализирована с инсультом. Артистка месяц провела в больнице. Сейчас за актрисой наблюдает сиделка, а на улице Кондулайнен использует ходунки во время прогулки, сообщает Medikforum.ru .

«Я сидел рядом в ресторане, вообще, не понял, как это произошло. Мы отдыхали компанией, Лена сделала глоток шампанского и спросила: »Кто мне насыпал яда?«. Из ресторана ее забрали на скорой, поместили в Боткинскую больницу, телефон отобрали, навещать запретили. В наше время все возможно», - ранее рассказывал друг актрисы Сергей Проханов.