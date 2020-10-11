После «Бригады» Екатерина Гусева отказывалась от съемок с Сергеем Безруковым: стали известны причины

Его жену в многосерийной ленте сыграла Екатерина Гусева. Актеры так убедительно изобразили супружескую пару, что многие поклонники были уверены: Сергей и Екатерина и в реальной жизни любят друг друга. На деле все оказалось совсем не так, пишет Binokl.cc.

Безруков и Гусева впервые познакомились на съемочной площадке сериала «Бригада». С первого момента им надо было играть влюбленных. Опытный Сергей с легкостью справился с этой задачей, а вот Екатерине пришлось нелегко. Она была скована, смущалась, не могла естественно обнять и поцеловать партнера. Режиссер Алексей Сидоров уже начал подумывать о том, чтобы сменить актрису. Но она взяла себя в руки и справилась с актерской задачей.

Звезды изображали страсть так достоверно, что вскоре во многих бульварных изданиях появились статьи об их романе. В то время Безруков был не свободен, за два года до начала съемок он женился на актрисе Ирине Ливановой. Несмотря на это, бесцеремонные журналисты писали, что его брак находится под угрозой. Якобы Гусевой удалось так увлечь Безрукова, что он готов уйти из семьи ради новой избранницы.

Екатерина к тому моменту тоже была счастлива в браке, вместе с мужем они воспитывали сына. Ранее актриса избегала афишировать подробности личной жизни. Но после слухов о романе с Безруковым ей пришлось рассекретить имя своего супруга. После «Бригады» Екатерине стали поступать предложения новых проектов, в которых она опять должна была выступить в роли возлюбленной героя Сергея Безрукова. Но она долгое время отказывалась от этих предложений. Лишь недавно актриса обнародовала причины такого решения.