Вс, 11.10.2020
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Накачанные ягодицы и сильные руки: смотрите, как прошел ЧЭ по бодибилдингу и фитнесу
С этими девушками и парнями лучше не ссориться!

В субботу, 10 октября, в Пярнуском концертном зале состоялся Чемпионат Эстонии по бодибилдингу и фитнесу.

Местная спортсменка Агне Кивисельг выиграла вчистую как в категории "женский фитнес-бикини до 169см", так и в абсолютном зачете. Спортсмены пярнуского клуба Tiim Go Fit заняли помимо двух первых мест еще и три бронзовых. Их заполучили: Яана Рикс-Кулль (фитнес-модель), Лаура Йоханна Деркун (фитнес-бикини до 172 см) и Мярт Эрм (пляжный фитнес).

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