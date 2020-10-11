Запаситесь картошкой и луком на ярмарке на Штромке

«Ждем пыхья-таллиннцев и гостей на традиционную осеннюю ярмарку. Приходить стоит всей семьей, так как торговцы будут предлагать товары на любой возраст и вкус», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. «При этом надо заботиться о здоровье и делать все возможное, чтобы препятствовать вирусу. Поэтому если чувствуете себя нехорошо, то лучше остаться дома», - отметил Пеэтер Ярвелайд.