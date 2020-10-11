Запаситесь картошкой и луком на ярмарке на Штромке

Сегодня, 11 октября, на Штромке пройдет большая осенняя ярмарка. На ярмарку приедет более 70 продавцов, которые предложат свежие хуторские продукты и одежду.
«Ждем пыхья-таллиннцев и гостей на традиционную осеннюю ярмарку. Приходить стоит всей семьей, так как торговцы будут предлагать товары на любой возраст и вкус», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. «При этом надо заботиться о здоровье и делать все возможное, чтобы препятствовать вирусу. Поэтому если чувствуете себя нехорошо, то лучше остаться дома», - отметил Пеэтер Ярвелайд.
На ярмарке можно будет купить запасы картофеля, меда, лука, грибов, клюквы и чеснока. Также будет большой выбор хуторской и рыбной продукции.
Отличный день с семьей обеспечат кафе и различные аттракционы. Осенняя ярмарка состоится 11 октября с 11 до 16 часов в парке на Штромке.
На ярмарку рекомендуется добираться пешком или на общественном транспорте (автобусы номер 40 и 66, остановка Супельранна).