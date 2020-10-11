Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале

Вскоре после выхода первой передачи Елена Ваенга пожаловалась на то, что выглядит на экране полной. «Телевизор. +10 лет +20 кг... это жесть... негатив, обида, разочарование. И меня не переубедить (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)», – написала расстроенная Елена, опубликовав свою фотографию, сделанную крупным планом, пишет Dni.ru.

А в последнем эфире артистка и вовсе попала в неловкую ситуацию. Во время слепых прослушиваний Елена Ваенга решила выйти на сцену и спеть с 67-летним Стефано Войсом легендарную композицию «Ты хочешь стать американцем». Артистка призналась, что очень волнуется, и сразу же допустила досадную оплошность, вступив раньше, чем нужно. «А, вперед? Ну неважно, зато вживую», – попыталась нивелировать неловкость Елена.

Но дальше ситуация только ухудшилась. Во время припева Ваенга забыла слова, начала улыбаться и даже пропустила кусок песни. «Браво! Все, что помнила!.. Все, что помнила в этой песне!» – попыталась объясниться исполнительница.