Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале

Елена Ваенга – одна из самых востребованных и популярных певиц на российской эстраде. Известие о том, что она вошла в число наставников на шоу «Голос 60+» на Первом канале, стало приятной новостью для ее фанатов. Но не обошлось и без неприятных сюрпризов.
Вскоре после выхода первой передачи Елена Ваенга пожаловалась на то, что выглядит на экране полной. «Телевизор. +10 лет +20 кг... это жесть... негатив, обида, разочарование. И меня не переубедить (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)», – написала расстроенная Елена, опубликовав свою фотографию, сделанную крупным планом, пишет Dni.ru.
А в последнем эфире артистка и вовсе попала в неловкую ситуацию. Во время слепых прослушиваний Елена Ваенга решила выйти на сцену и спеть с 67-летним Стефано Войсом легендарную композицию «Ты хочешь стать американцем». Артистка призналась, что очень волнуется, и сразу же допустила досадную оплошность, вступив раньше, чем нужно. «А, вперед? Ну неважно, зато вживую», – попыталась нивелировать неловкость Елена.
Но дальше ситуация только ухудшилась. Во время припева Ваенга забыла слова, начала улыбаться и даже пропустила кусок песни. «Браво! Все, что помнила!.. Все, что помнила в этой песне!» – попыталась объясниться исполнительница.
После того, как конкурсант покинул сцену, другой наставник телепроекта Лев Лещенко попытался поддержать опозорившуюся Елену Ваенгу: «Я бы к тебе повернулся, Лена!» Та немедленно отреагировала: «Перепутала все слова! Вообще, там так страшно стоять! Реально страшно. Это все, что я знаю в итальянском языке вообще». А затем продемонстрировала трясущиеся руки. «Посмотрите, что делается, кошмар какой», – пожаловалась Елена Ваенга.