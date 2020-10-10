Александр Петров в роли легендарного советского футболиста: что не так с фильмом "Стрельцов"?

Талантливому провинциальному футболисту Эдуарду Стрельцову приходит предложение вступить в московский клуб «Торпедо». Одаренный юноша с головой пускается в столичную жизнь, однако вместе с ним в «Торпедо» появляется еще один новый сотрудник - чиновник идеологического отдела Постников, которому сразу приходится не по вкусу талант и свободолюбие приехавшего футболиста.

Александр Петров в фильме «Стрельцов» ФОТО: скриншот видео

Фильм «Стрельцов» ожидаемо продолжает линейку ностальгически-патриотических российских фильмов об успехах советских спортсменов, уже включающую в себя «Легенду № 17», «Движение вверх» и прочие (странно, что из этого еще не сделали киновселенную наподобие Marvel).

Стараясь походить на «старших братьев», «Стрельцов» сходу бросается в глаза звездным составом исполнителей во главе с Александром Петровым. Тот ожидаемо профессионален, однако самым любопытным актерским экспериментом фильма оказывается работа тезки Петрова - более опытного Александра Яценко. Он предстает в непривычной для себя злодейской роли советского особиста. Эксперимент, однако, вышел не совсем успешным, и соединить образ обычно робкого Яценко со мстительным и хитроумным службистом (его мнение в фильме, вопреки логике, оказывается важнее решений генсеков) - упорно не выходит.

Александр Яценко в фильме «Стрельцов» ФОТО: скриншот видео

Как не выходит и многое другое - «Стрельцов» по многим параметрам проигрывает остальным представителям жанра про «победы советского спорта»: режиссерская неуклюжесть заметна буквально с первой минуты, сюжет зачастую схватывает настоящий паралич, а главная изюминка любого спортивного фильма - сцены соревнований - хоть и сделаны с внешним задором, но по факту совершенно невыразительны (вспомним, какой технический подвиг совершили авторы «Движения вверх» в эпизодах баскетбольных матчей).

Ошибочным стало, вероятно, целеполагание авторов - история футболиста Стрельцова действительно интересна и безусловно кинематографична, но куда важнее то, как создатели с этим высокопотенциальным материалом обошлись. Начавшийся как история восхождения андердога едва ли не в стиле Скорсезе (с футболистом вместо гангстера), фильм быстро превращается в рядовую мелодраму с телеканала «Россия 1» (по иронии, именно эта телекорпорация стала одним из продюсеров проекта) - лживую и искусственную, безвкусную, как советское общежитие, женщины в которой (сплошь либо добрые, прекрасные и хрупкие, либо подлые и вероломные) выбирают спортсменов, а не особистов.

ФОТО: кадр из видео

Тем страннее видеть среди генеральных продюсеров «Стрельцова» Алексея Учителя и Никиту Михалкова - фигуры если где-то и одиозные, то уж никак не дилетантские. Михалков, впрочем, «крестный отец» уже не первого фильма на тему советских спортсменов, а вот Учитель вступил на эту территорию впервые, да еще и не в одиночку: режиссером «Стрельцова» выступил его сын Илья - к 28 годам это уже второй его полный метр.