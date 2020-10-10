Александр Петров в роли легендарного советского футболиста: что не так с фильмом "Стрельцов"?

В эстонском прокате - байопик про знаменитого советского футболиста Эдуарда Стрельцова, прошедшего через любовь, международное признание и советскую тюрьму.
Талантливому провинциальному футболисту Эдуарду Стрельцову приходит предложение вступить в московский клуб «Торпедо». Одаренный юноша с головой пускается в столичную жизнь, однако вместе с ним в «Торпедо» появляется еще один новый сотрудник - чиновник идеологического отдела Постников, которому сразу приходится не по вкусу талант и свободолюбие приехавшего футболиста.
Фильм «Стрельцов» ожидаемо продолжает линейку ностальгически-патриотических российских фильмов об успехах советских спортсменов, уже включающую в себя «Легенду № 17», «Движение вверх» и прочие (странно, что из этого еще не сделали киновселенную наподобие Marvel).
Стараясь походить на «старших братьев», «Стрельцов» сходу бросается в глаза звездным составом исполнителей во главе с Александром Петровым. Тот ожидаемо профессионален, однако самым любопытным актерским экспериментом фильма оказывается работа тезки Петрова - более опытного Александра Яценко. Он предстает в непривычной для себя злодейской роли советского особиста. Эксперимент, однако, вышел не совсем успешным, и соединить образ обычно робкого Яценко со мстительным и хитроумным службистом (его мнение в фильме, вопреки логике, оказывается важнее решений генсеков) - упорно не выходит.
Как не выходит и многое другое - «Стрельцов» по многим параметрам проигрывает остальным представителям жанра про «победы советского спорта»: режиссерская неуклюжесть заметна буквально с первой минуты, сюжет зачастую схватывает настоящий паралич, а главная изюминка любого спортивного фильма - сцены соревнований - хоть и сделаны с внешним задором, но по факту совершенно невыразительны (вспомним, какой технический подвиг совершили авторы «Движения вверх» в эпизодах баскетбольных матчей).
Ошибочным стало, вероятно, целеполагание авторов - история футболиста Стрельцова действительно интересна и безусловно кинематографична, но куда важнее то, как создатели с этим высокопотенциальным материалом обошлись. Начавшийся как история восхождения андердога едва ли не в стиле Скорсезе (с футболистом вместо гангстера), фильм быстро превращается в рядовую мелодраму с телеканала «Россия 1» (по иронии, именно эта телекорпорация стала одним из продюсеров проекта) - лживую и искусственную, безвкусную, как советское общежитие, женщины в которой (сплошь либо добрые, прекрасные и хрупкие, либо подлые и вероломные) выбирают спортсменов, а не особистов.
Тем страннее видеть среди генеральных продюсеров «Стрельцова» Алексея Учителя и Никиту Михалкова - фигуры если где-то и одиозные, то уж никак не дилетантские. Михалков, впрочем, «крестный отец» уже не первого фильма на тему советских спортсменов, а вот Учитель вступил на эту территорию впервые, да еще и не в одиночку: режиссером «Стрельцова» выступил его сын Илья - к 28 годам это уже второй его полный метр.
Впрочем, неверно будет назвать неопытность постановщика главной причиной художественного и технического неуспеха картины - по мере дальнейшего просмотра все больше представляется, что виновата в том «неподходящая» историческая подоплека самой биографии легендарного футболиста - ну нет в этой фабуле того полноценного соперничества с Западом, которого так ждут от подобного рода фильмов. гэдээровский Лейпциг и Болгария (бюджетная версия канадцев из «Легенды № 17» и американцев из «Движения вверх») плюс товарищеский матч с Пеле - это, конечно, не то, что представляется всем при слове «Запад».
И хоть даже немногочисленных иностранцев на экране создатели упорно преподносят в лучших традициях советского кино - неубедительно, карикатурно и стереотипично (присутствует даже малодушный либеральный журналист, искренне удивляющийся нежеланию героя бежать на Запад), «Стрельцов» оказывается лишен того самого ядра, что удержало бы в стройности все остальные элементы фильма. Топливом для него должен был стать тот ностальгический реваншизм, что до сих пор витает над территорией бывшего СССР, но именно к этому запросу создатели оказались немы.
Еще страннее (если не противнее) на этом фоне кажется ложная попытка авторов зайти на территорию исторического анализа - по ходу действия в фильме были заявлены и тема личности против коллектива, и эпоха тех самых советских стиляг, и даже противостояние заскорузлого Хрущева со справедливым, молодым и прогрессивным Брежневым (которого будто бы озвучил Александр Ревва). Даже кульминацией фильма стал не футбольный матч, а служебный звонок «сверху» - сам генсек спустился с Олимпа, чтобы вступиться за любимого народом спортсмена. Такой вот божий промысел, такой deus ex machina.
ВЫВОД: Во время просмотра «Стрельцова» не покидает какая-то невыносимая тоска - на экране мелькают картинки, звучат неубедительные диалоги, невпопад играет современная музыка (добавленная наверняка как попытка сделать фильм хоть сколько-нибудь интересным для молодежи), а фильма так и нет. Впрочем, кое-что удивительное в работе Ильи Учителя все-таки присутствует - как бы ни раздражали все его недостатки - во время просмотра сложно ощутить отрицательные эмоции. Сложно ощутить вообще хоть что-нибудь.
ОЦЕНКА: 2 из 5