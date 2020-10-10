Звезда TikTok Даня Милохин и Юрий Шатунов из одного детского дома

Оказалось, что и Милохин и Шатунов из одного детского дома в Оренбурге. Даня даже вспомнил имя директора учреждения. Женщину звали Валентина Николаевна.

«Ваш детский дом – это какая-то "Фабрика звезд"», – заметил Максим Галкин.

Как рассказывает издание GQ, еще год назад Даня Милохин работал официантом в Анапе. Парню было 17 лет, он только съехал от приемных родителей, которые относительно недавно забрали его из детского дома.

Зимой 2020-го в интервью Ксении Хоффман в ее YouTube-шоу «Пушка» обмолвился, что причины того, что родители отдали его и старшего брата в детдом, крылись в алкоголизме отца, с чем мать мириться не желала.

В середине сентября Даня Милохин и певец Николай Басков представили совместный трек под названием «Дико тусим». Одновременно с публикацией песни на YouTube вышел клип, в котором артисты весело проводят время в старинном поместье.

В начале ролика Даня Милохин прогуливается по атмосферным помещениям и танцует. Вскоре к мероприятию присоединяется Николай Басков. Ближе к концу видео оба отправляются на охоту.