Звезда TikTok Даня Милохин и Юрий Шатунов из одного детского дома

Звезда TikTok Даня Милохин и певица Алена Апина стали гостями шоу Максима Галкина «Музыкалити». Ведущий предложил гостям узнать по фото некоторых представителей шоу-бизнеса. Молодой человек без труда узнал Юрия Шатунова, пишет RUS TVNET.
Оказалось, что и Милохин и Шатунов из одного детского дома в Оренбурге. Даня даже вспомнил имя директора учреждения. Женщину звали Валентина Николаевна.
«Ваш детский дом – это какая-то "Фабрика звезд"», – заметил Максим Галкин.
Как рассказывает издание GQ, еще год назад Даня Милохин работал официантом в Анапе. Парню было 17 лет, он только съехал от приемных родителей, которые относительно недавно забрали его из детского дома.
Зимой 2020-го в интервью Ксении Хоффман в ее YouTube-шоу «Пушка» обмолвился, что причины того, что родители отдали его и старшего брата в детдом, крылись в алкоголизме отца, с чем мать мириться не желала.
В середине сентября Даня Милохин и певец Николай Басков представили совместный трек под названием «Дико тусим». Одновременно с публикацией песни на YouTube вышел клип, в котором артисты весело проводят время в старинном поместье.
В начале ролика Даня Милохин прогуливается по атмосферным помещениям и танцует. Вскоре к мероприятию присоединяется Николай Басков. Ближе к концу видео оба отправляются на охоту.
Видео: Алена Апина и Даня Милохин в программе «Музыкалити»