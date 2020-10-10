Бывшая модель Playboy, а ныне Лесная фея Мари Метсаллик вышла замуж

Бывшая модель, которая была на обложке Playboy, Мари Метсаллик официально вышла замуж. Мари вышла за давнего возлюбленного Фабиана Ароча Албиаля. Теперь ее зовут Мари Ароча Албиал.
Последние годы Мари старалась держаться подальше от СМИ и высказывалась в основном на тему здоровья. Так, в 2017 году модель высказала мнение, что ЭР вакцинирует граждан лекарством, которое калечит и убивает.
В 2014 году Мари написала книгу «Дневник лесной феи», в которой описала свои взгляды на жизнь.
Напомним, что в 2010 году красавица стала настоящей звездой Playboy. Девушка даже посещала дом Хью Хефнера.
Опубликовано Mari Arocha Albial Пятница, 9 октября 2020 г.