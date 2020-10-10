Бывшая модель Playboy, а ныне Лесная фея Мари Метсаллик вышла замуж

Последние годы Мари старалась держаться подальше от СМИ и высказывалась в основном на тему здоровья. Так, в 2017 году модель высказала мнение, что ЭР вакцинирует граждан лекарством, которое калечит и убивает.

В 2014 году Мари написала книгу «Дневник лесной феи», в которой описала свои взгляды на жизнь.