Воспоминания эстонской девочки: «Мама отчаянно ревела, отец достал резиновую дубинку...»

Отец Грете (имя изменено, настоящее имя редакции известно) предпочел воспитанию ребенка компанию зеленого змия, а мать поместили в закрытую больницу из-за шизофрении. Девочку отправили в детский дом в возрасте четырех лет, а через год она попала в приемную семью.

«Сначала я была зла на своих биологических родителей за то, что они бросили меня. Во мне было много противоречий. Позже я поняла, что алкоголизм моего отца на самом деле был болезнью, похожей на шизофрению моей матери. Я простила их, но долгие годы у меня все еще оставалось чувство пустоты», – вспоминает Грете, как трудно ей было примириться со своей судьбой.

«Хотела бы ты встретиться со своей матерью?»

Когда Грете подросла, мачеха спросила, не хочет ли девочка познакомиться со своей биологической матерью. «При мысли о встрече с мамой меня тошнило, потому что я боялась», – говорит Грете. Она боялась остаться отверженной – что, если мать не узнает свою дочь или не захочет о ней ничего слышать? Кроме того, последнее воспоминание Грете о своей матери было весьма болезненным.

«Я помню, как ссорились мои родители. Мама отчаянно ревела и попыталась вырваться из рук пьяного отца, он толкнул ее в кровать. Затем выхватил из-под кровати резиновую дубинку и стал бить им жену», – вспоминает Грете тот момент, который навсегда остался в ее памяти. Грете тогда было всего несколько лет, но она до сих пор помнит гнев отца и страх матери.

Девушка решила, что не готова встретиться со своей настоящей матерью и копаться в прошлом... по крайней мере, пока. Приемная семья приняла это решение. Грете боялась, что встреча с настоящей матерью может спутать чувства.

Неожиданная встреча с родственниками

Когда Грете исполнилось 17 лет, с ней связался ее сводный брат. Они встретились впервые в своей жизни, и вскоре было решено вместе навестить мать в доме по уходу.

«Когда мы пришли в дом по уходу, на меня смотрела иссохшаяся женщина. Черты ее лица были мне знакомы, сердце начало колотиться», – говорит Грете, которая тогда не могла сказать ни слова. Больная шизофренией женщина принимала Грете за сожительницу своего сына.

«Я не сказала ни слова за все это время и повернулась спиной, так как еле сдерживала слезы. Мы пробыли там минут 15», – говорит Грете, потрясенная встречей. Садясь в машину, она слышала, как брат и мать все еще разговаривают друг с другом. Больная женщина спросила своего сына на улице: «Скажи честно, эта девочка действительно была моей дочерью?»

Иллюзии и бред