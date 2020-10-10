Фанаты обеспокоены исчезновением Марины Хлебниковой

Певица Марина Хлебникова снова пропала из поля зрения поклонников после недавнего триумфального возвращения с ремиксом на свой хит «Чашка кофею». Исполнительница тяжело больна, так что фанаты обеспокоены ее молчанием в соцсетях.

В прошлом году стало известно, что Марина Хлебников страдает от неизлечимого недуга. Что это за болезнь, знаменитость не говорила, но знает о ней уже полтора десятилетия. Именно из-за этого она сильно похудела и состарилась, хотя первоначально многие грешили на алкоголь.

Последнее обновление ее страницы в Instagram было десять недель назад. Поклонники еще недавно радовались ее дуэту с рэпером Russell Ray и новой версии «Чашки кофею». Теперь же они пишут ей встревоженные комментарии.

«Марина, с вами все хорошо?»; «Марина, выйдите на связь! Мы переживаем»; «Марина, вы прекрасны, не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал. Всего вам наилучшего!» — появилось под последними постами у нее в микроблоге.

Возможно, молчание с конца июля связано с активной работой над новыми песнями.