Последняя жена Урмаса Алендера: я надеюсь, паром поднимут со дна

Хелье Каскель, которая выросла в Пярну, вышла замуж за известного музыканта Урмаса Алендера 8 октября 1985 года, а в 1989 году вместе с его дочерью от прошлого брака Йоко они переехали в Швецию. Однако пара разошлась в 1992 году, но официально они так и не развелись, пишет Elu24.

«Я очень ему благодарна, что он был со мной семь лет. Я очень-очень много думала о нем. Он был крайне приятным человеком. Я, конечно, и по сей день его люблю», - говорила Каскель в интервью газете Post весной 1994 года. Напомним, что Урмас Алендер погиб 28 сентября 1994 года в катастрофе на пароме «Эстония», это был его первый рабочий день там.

Хелье Каскель и Урмас Алендер весной 1985 года. ФОТО: Erakogu/Helje Kaskel

После трагедии его жена посвятила себя расследованию катастрофы и создала в честь родственников погибших «Ассоциацию процесса «Эстония»». Теперь, наконец, у Хелье появилась надежда, что паром поднимут со дна.

Как вы относитесь к документальному сериалу «Эстония – находка, которая изменит всё»?

Мне кажется, что сериал сделан очень профессионально. Сюжет очень хорошо пересказан, а документальные кадры и высказывания свидетелей отлично сплетены воедино. Многие аспекты крушения показаны в новом свете, доказывая, какой ад пришлось пережить людям в ту ночь.

Стоит отметить, что режиссер документалки Хенрик Эвертссон начал расследование, зная, что может получить два года тюрьмы за осквернение могилы. Нам столько лет промывали мозги «покоем погибших», а на самом деле все это время скрывали пробоину и слова свидетелей, которые открывают новые подробности крушения.

«Если паром «Эстония» столкнулся с контейнерным судном или камнем, зачем это скрывать 75 лет?» - задается вопросом Каскель.

Что вас больше всего удивило в фильме?

В сериале нам показывают, как аквалангисты погружались к парому в декабре 1994 года по заказу Швеции. Они должны были узнать, возможно ли поднять погибших и паром. Оказалось, им было морально сложнее оставить все на дне, нежели поднять.

Один из водолазов, Стюарт Рамблс, вспоминает: «Я постоянно думал, раз уж мы тут, почему же их с собой не взять? Для этого нужен был лишь один телефонный звонок, который позволил бы нам это сделать».

«Мы были в шоке. Для водолазов это проще простого: кладешь тело в специальный пакет с молнией, кладешь в корзину и его поднимают».

Также выяснилось, что прозрачность воды тогда составляла 50 метров, а тела были очень хорошо сохранены. У одной женщины на губах виднелась красная помада. За несколько часов аквалангисты подняли бы 125 тел. «Если бы нам было приказано найти тела, мы бы еще многих нашли бы», - говорит начальник водолазов Рэй Хонор.