Последняя жена Урмаса Алендера: я надеюсь, паром поднимут со дна

Последняя жена Урмаса Алендера, Хелье Каскель, вот уже годы борется за прозрачное расследование крушения парома «Эстония». В связи с новыми деталями, женщина требует открытого расследования и поддерживает идею Марта Хельме поднять паром со дна.
Хелье Каскель, которая выросла в Пярну, вышла замуж за известного музыканта Урмаса Алендера 8 октября 1985 года, а в 1989 году вместе с его дочерью от прошлого брака Йоко они переехали в Швецию. Однако пара разошлась в 1992 году, но официально они так и не развелись, пишет Elu24.
«Я очень ему благодарна, что он был со мной семь лет. Я очень-очень много думала о нем. Он был крайне приятным человеком. Я, конечно, и по сей день его люблю», - говорила Каскель в интервью газете Post весной 1994 года. Напомним, что Урмас Алендер погиб 28 сентября 1994 года в катастрофе на пароме «Эстония», это был его первый рабочий день там.
После трагедии его жена посвятила себя расследованию катастрофы и создала в честь родственников погибших «Ассоциацию процесса «Эстония»». Теперь, наконец, у Хелье появилась надежда, что паром поднимут со дна.
Как вы относитесь к документальному сериалу «Эстония – находка, которая изменит всё»?
Мне кажется, что сериал сделан очень профессионально. Сюжет очень хорошо пересказан, а документальные кадры и высказывания свидетелей отлично сплетены воедино. Многие аспекты крушения показаны в новом свете, доказывая, какой ад пришлось пережить людям в ту ночь.
Стоит отметить, что режиссер документалки Хенрик Эвертссон начал расследование, зная, что может получить два года тюрьмы за осквернение могилы. Нам столько лет промывали мозги «покоем погибших», а на самом деле все это время скрывали пробоину и слова свидетелей, которые открывают новые подробности крушения.
«Если паром «Эстония» столкнулся с контейнерным судном или камнем, зачем это скрывать 75 лет?» - задается вопросом Каскель.
Что вас больше всего удивило в фильме?
В сериале нам показывают, как аквалангисты погружались к парому в декабре 1994 года по заказу Швеции. Они должны были узнать, возможно ли поднять погибших и паром. Оказалось, им было морально сложнее оставить все на дне, нежели поднять.
Один из водолазов, Стюарт Рамблс, вспоминает: «Я постоянно думал, раз уж мы тут, почему же их с собой не взять? Для этого нужен был лишь один телефонный звонок, который позволил бы нам это сделать».
«Мы были в шоке. Для водолазов это проще простого: кладешь тело в специальный пакет с молнией, кладешь в корзину и его поднимают».
Также выяснилось, что прозрачность воды тогда составляла 50 метров, а тела были очень хорошо сохранены. У одной женщины на губах виднелась красная помада. За несколько часов аквалангисты подняли бы 125 тел. «Если бы нам было приказано найти тела, мы бы еще многих нашли бы», - говорит начальник водолазов Рэй Хонор.
Эвертссон показывает в своем кино признания выживших, которых раньше никто не слушал. Все эти всплывшие подробности так и кричат о новом расследовании.
Также обсуждается аспект о переправке оружия, о том, как инспектор Йохан Хиршфельдт, изучивший его, равнодушно признает, что да, я уничтожил все справочные документы по расследованию поставок оружия. Точка. Тот факт, что в ночь на 27 сентября на борту «Эстонии» находился и груз военного характера, Комиссия Хиршфельдта почему-то не расследовала. Помимо всего прочего, место крушения парома является и местом преступления.
Какого поведения вы ждете от страны?
Пускай одна комиссия исследует паром внутри и снаружи, а другая - его криминальную составляющую.
Как провести расследование так, чтобы на этот раз правда всплыла?
Прежде всего, надо допросить членов правительства, которые работали в то время: Марта Лаара, Рейна Ланга, Андреса Таранда и других. Не знаю, могут ли они спрятаться за иммунитет или же за справку об амнезии. Также комиссия должна сотрудничать с бывшим государственным прокурором Маргусом Курми, который один из немногих хорошо знаком с темой.
В идеале надо сотрудничать и с кем-нибудь из Швеции, например, с Ларсом Ангстрём, который занимался делом "Эстонии". Он бы мог достать нужные архивные документы. Также прозрачности исследования помог бы кто-то из родственников погибших. Например, жена третьего помощника Андреса Таммесе, голос которого мы последним слышим перед крушением.
Я надеюсь, что у Эстонии хватит сил и смелости выполнить свой гражданский долг: поднять погибших и паром, а также пролить свет на правду о катастрофе.