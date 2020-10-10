Звезду сериала «Интерны» экстренно госпитализировали в Лондоне

Актер, запомнившийся по роли Бориса Левина в сериале «Интерны», заподозрил у себя инсульт или инфаркт. 34-летний Дмитрий Шаракоис долго не обращался к врачам, но накануне все же решил вызвать скорую помощь. «Вы особо не переживайте, у меня просто месяц дичайшие головные боли, сегодня был пик на протяжении четырех часов. Сильная пульсация в голове и сердце», — поделился подробностями артист с поклонниками.

По словам Дмитрия, он уже прошел обследование в больнице. Однако ему предстоит сдать еще несколько анализов. «Предварительно инсульта и инфаркта нет, но потребовались дополнительные проверки. Должны еще раз проверить состояние, а также взять кровь. Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью. Успел посмотреть видео от невролога. Также теперь понимаю, что точно нужно сменить подушку, измерить уровень гемоглобина. Возможно, принимать железо», — добавил Шаракоис.

Напомним, вот уже два года Дмитрий живет в Лондоне. Шаракоис ушел из кино и теперь трудится на стройке. «Я из многодетной семьи, с детства привык работать, и меня не смущает ситуация в моей жизни. У меня нет денег — я иду работать, иду еще работать и иду еще работать. А потом прихожу и просто отхаркиваю эту пыль. У многих, кто работает на стройке, уже есть свои дома в Англии. Они перемещаются на трех машинах, это абсолютная правда. Если человек рукастый, он спокойно может заработать огромные суммы в месяц. За то, что я делаю, я не заслужил таких слов, как ничтожество, — ранее говорил актер.

Дмитрий Шаракоис ФОТО: ivona.bigmir.net