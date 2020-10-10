Звезду сериала «Интерны» экстренно госпитализировали в Лондоне

Звезде «Интернов» понадобилась помощь врачей. По словам актера, уже месяц его мучают сильные головные боли. Дмитрий Шаракоис надеется, что на некоторое время он останется под наблюдением медиков, пишет Starhit.ru.
Актер, запомнившийся по роли Бориса Левина в сериале «Интерны», заподозрил у себя инсульт или инфаркт. 34-летний Дмитрий Шаракоис долго не обращался к врачам, но накануне все же решил вызвать скорую помощь. «Вы особо не переживайте, у меня просто месяц дичайшие головные боли, сегодня был пик на протяжении четырех часов. Сильная пульсация в голове и сердце», — поделился подробностями артист с поклонниками.
По словам Дмитрия, он уже прошел обследование в больнице. Однако ему предстоит сдать еще несколько анализов. «Предварительно инсульта и инфаркта нет, но потребовались дополнительные проверки. Должны еще раз проверить состояние, а также взять кровь. Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью. Успел посмотреть видео от невролога. Также теперь понимаю, что точно нужно сменить подушку, измерить уровень гемоглобина. Возможно, принимать железо», — добавил Шаракоис.
Напомним, вот уже два года Дмитрий живет в Лондоне. Шаракоис ушел из кино и теперь трудится на стройке. «Я из многодетной семьи, с детства привык работать, и меня не смущает ситуация в моей жизни. У меня нет денег — я иду работать, иду еще работать и иду еще работать. А потом прихожу и просто отхаркиваю эту пыль. У многих, кто работает на стройке, уже есть свои дома в Англии. Они перемещаются на трех машинах, это абсолютная правда. Если человек рукастый, он спокойно может заработать огромные суммы в месяц. За то, что я делаю, я не заслужил таких слов, как ничтожество, — ранее говорил актер.
Не секрет, что звезде «Интернов» приходится на всем экономить. Шаракоис даже продукты покупает с истекающим сроком годности — они имеют специальную наклейку. «И ничего страшного в этом нет. И фрукты, и мясо, и хлеб, и молочка с такой наклейкой стабильно живут еще дня три. Используйте этот лайфхак для экономии. Сэндвичи с тунцом можно взять за 5-10 пенсов. Среди фастфуда «Макдональдс» и «Бургер кинг» всегда были моими фаворитами. За два фунта по специальному коду-купону можно взять пять бутербродов и картошку. Соусы в Великобритании бесплатны. Воду я пью из-под крана, она здесь питьевая — за два года на здоровье это никак не отразилось», — откровенничал Дмитрий.