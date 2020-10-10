Стало известно о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой

Говоря о неожиданной находке, юрист заявил, что никакого отчуждения не произошло. Эта расписка приобщена к материалам проверки. «На данной стадии с ней ознакомиться нельзя», — заявил он, пишет Lenta.ru.

Жорин указал, что сейчас документ сейчас изучают следователи.

Ранее Жорин рассказал, что появились доказательства убийства певицы. Он заявил, что правоохранительные органы побывали в квартире Легкоступовой и обнаружили многочисленные следы крови на постельном белье. По словам Жорина, убийство рассматривается как одна из версий смерти Легкоступовой. Главным подозреваемым является ее муж Юрий Фирсов.