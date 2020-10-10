Обратная сторона «Квартирного вопроса», «приклеенный ковер» и не только

Не всегда изменения нравятся хозяевам. Стоит вспомнить, как 2007 году в проекте принимала участие любимая многими зрителями актриса Ирина Муравьева. Народная артистка России не могла смириться с тем, что ее камин дизайнер сделала по-своему, хотя артистка лично показала ей эскиз, пишет pic-words.ru.

Смонтировали газ таким образом, что при малейшей неполадке квартира может «взлететь на воздух» как сказала сама Муравьева. А камин оказался просто муляжом.

Говорят, что концовка программы в первом дубле получается совершенно не такой радостной, какой ее привыкли видеть зрители. Зачастую артисты не могут изображать радость, так как у них на лице написано разочарование.

По словам супруга актрисы, они не собирались переделывать кухню, но устроители программы стояли на своем.

Ирина Муравьева прямо сказала, что она ожидала лучшего результата от передачи. Когда зрители увидели, что знаменитая актриса высказывает свое мнение, они решили также поделиться своими эмоциями.

Многие люди говорили о том, что сначала они хотели подать заявку на участие в программе, но внимательно понаблюдали за тем, что происходит на экранах, и передумали. Испугались, что ремонт не оправдает их ожиданий.

Например, один из участников говорил, что он и его жена мечтали сделать из зала просторную гостиную, а получилось непонятно что. Огромная кровать заняла почти все место. Возникает логичный вопрос: как можно принимать гостей?

Владельцам квартиры хотелось просторную комнату для приема гостей. В результате просторной оказалась только кровать в комнате, которая стала больше похожа, по словам хозяев, «на клетку».

Еще в одной семье сотрудники программы взялись переделывать кухню. В результате появилась целая конструкция из бархата. Надо подключить воображение, чтобы представить, как будет выглядеть бархат уже очень скоро.

Екатерина Горохова, которой переделали гостиную, сказала, что для них с мужем стало полной неожиданностью, когда неожиданно для всех отвалилась тумба от потолка. Еще большее удивление вызвал ковер, приклеенный к полу. Почистить его можно было с большим трудом.

После двухмесячной переделки, кроме многочисленных дефектов строительных работ, ручка крана в мойке упиралась в стену и воду включить стало проблемой. Когда же это удавалось, вода благополучно текла в щель между столешницей и стеной.

Вдобавок ко всему, организаторы ремонта просто вынесли всю новую мебель и выбросили ее. Дальше они установили новую мебель, но она оказалась по качеству хуже. Например, не закрывались новые окна, пол из паркетной доски был просто испорчен.

Когда хозяева начали жаловаться и указывать на то, что все не так качественно, как об этом говорят, им пообещали все доделать. Только указать сроки забыли. Шли месяцы, а никто и не собирался ничего переделывать.