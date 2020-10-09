«Попасть на КТ – это прямо квест»: Ида Галич заболела COVID-19 и не может попасть к врачам

30-летняя российская блогер Ида Галич рассказала на своей Instagram-странице, что вместе с супругом Аланом Басиевым заразилась коронавирусом. Об этом пишет Woman.ru.
Звезда призналась, что сделать диагностику легких оказалось совсем не просто. В сторис Ида разместила короткое видео из больницы, куда она приехала, по всей видимости, чтобы сделать диагностику поражения легких, определяющую его степень. На Галич была защитная маска.
Ребята, у нас с мужем ковид. Оказывается, попасть на КТ – это прямо квест,
– говорит Ида.
Напомним, что сейчас во всем мире отмечается вторая волна роста заболеваемости коронавирусом. Во многих странах медики столкнулись с перегрузкой из-за роста числа заражений.
Ида пока не поделилась деталями происходящего, но пообещала раскрыть их чуть позже. Галич заметила, что самочувствие у нее и ее супруга нормальное.