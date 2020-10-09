Егор Крид высмеял участие Тимати в «Холостяке»

Рэпер Тимати готов начать новый конфликт с певцом Егором Кридом из-за намека последнего, что тот его копирует. Такой пост исполнитель хита «Самая самая» сделал на своей странице в Instagram. Тимати просто не смог пройти мимо.

«Найс Copy-Paste. Ушел из Блек Стар, записал фит с Моргенштерном и пошел на шоу "Холостяк". Что дальше, Тимати? Хоть имя не забрал», – написал Крид.

Все из написанного правда. В 2018 году артист покинул лейбл Black Star, а позже стал главным героем шестого сезона шоу «Холостяк». А Тимати повторил его путь двумя годами позже, заявив о желании развиваться. В комментариях к записи Егора Крида сразу отметился сам объект его критики.

«Дальше нас ждет конфликт. Готов ли ты к нему, сладкий мальчик?» — ответил рэпер.

Это сообщение сразу стало набирать тысячи лайков. Большим успехом пользовался лишь комментарий, что Тимати и Криду стоит уйти в закат вместе на финале «Холостяка». Но большинство пользователей поддержали мнение Егора.

Несколько часов спустя ответку опубликовал у себя на странице в Instagram уже Тимати.

«Я мог бы написать, что это будет самый крутой сезон в истории проекта, но, боюсь, где-то дома одиноко всплакнет Егор Крид», – написал он, сопроводив все официальным снимком с фотосессии к восьмому сезону «Холостяка».

В прошлом у исполнителей уже были конфликты. Так что теперь все ждут развития ситуации. В комментариях рэпер поддержки не нашел. Многие не смогли простить ему расставание с моделью Анастасией Решетовой – матерью его маленького сына Ратмира.

Как только стало известно об участии Тимати в программе, его стали ругать в сети женщины. Многие заподозрили, что он бросил Решетову именно ради хайпа и съемок в программе. Сама 24-летняя модель заявила, что сойтись с отцом своего ребенка после такого не сможет.