В сентябре стало известно, что рэпер nublu купил собственный мини-остров в заливе Хауанеэме в 80 километрах от Таллинна. Однако оказывается, что nublu, возможно, не самый колоритный персонаж, которому принадлежал остров Вяхелоо.

Остров Вяхелоо, расположенный в Пяриспеа, в волости Куусалу, Харьюмаа, сменил собственника 21 августа, когда его купило OÜ Kaigas, которое принадлежит лишь рэперу nublu. До этого остров площадью в 1 гектар несколько месяцев продавался на порталах недвижимости за 29 000 евро.

Предыдущими владельцами мини-острова были мелкие мошенники Матис и Карл, прошлое которых трудно найти вне реестра судебных решений. Зачастую рэперами становятся те, кто не дружит с законом, поэтому вкладывают в музыку тяжелую судьбу, но nublu - настоящий паинька по сравнению с Матисом и Карлом.

Остров Нублу в заливе Хауанеэме. ФОТО: Sander Ilvest

Имя Карла, сверстника nublu, проскользнуло в СМИ только однажды, и это только потому, что президент Керсти Кальюлайд не помиловала его несколько лет назад. Карл был самым молодым преступником, попросившим помилования в том году, ему было всего 20 лет, сообщает Elu24.

Однако Матис, на восемь лет старше Карла, познакомился с премьер-министром Юханом Партсом в подростковом возрасте, потому что он был хорошим чертежником. Его работы даже попали на обложку детского журнала Hea Laps. Однако все это было более десяти лет назад, когда Матис также предстал перед судом за преступление, связанное с наркотиками.

Попал в плохую компанию

Криминальное прошлое Карла уходит корнями в подростковый возраст. Молодой человек с восьмью классами образования пошел по наклонной в 2013 году, когда стал торговцем каннабиса. В то время круг его друзей был преимущественно криминальным, и, согласно судебным документам, Карл позволял влиять на себя как в плане употребления наркотиков, так и преступности.

Карл добровольно передал полиции рюкзак из багажника с коробкой чипсов Pringles, содержащей 112 граммов марихуаны. 1

Карл продавал по полграмма или одному грамму марихуаны в районе Каламая. Согласно судебным данным, в течение трех лет молодой человек хранил наркотик в размере от 10 до 100 граммов.

Удача Карла закончилось весной 2015 года, когда полиция задержала машину, на которой парень перевозил наркотики. Карл добровольно передал полиции рюкзак из багажника с упаковкой чипсов Pringles, содержащей 112 граммов марихуаны. Еще одно запрещенное вещество было обнаружено в полиэтиленовом пакете и пачке сигарет общим весом около 180 граммов.

Карл спрятал наркотики в коробке с чипсами Pringles. ФОТО: AP/Scanpix

Карл не руководил наркобизнесом в одиночку, но в итоге получил самое крупное наказание, поскольку фактически уже был наказан за то же самое. Так, в 2015 году Харьюский уездный суд второй раз признал его виновным в незаконном хранении наркотического вещества в большом количестве. Он должен был отправиться в тюрьму на четыре года, пять месяцев и 26 дней.

Карл обжаловал приговор, заявив, что он совершил преступление под принуждением, а не по своей воле. Поскольку Карл был осужден за процедуру урегулирования спора, на которую он сам согласился в том же месяце, его апелляция была отклонена. Утверждалось, что Карлу сказали, что он получит менее суровый приговор, а также было оказано давление с целью достижения соглашения.

Свобода раньше, чем ожидалась

Хотя президент Кальюлайд не помиловала Карла, молодой человек вышел из Вируской тюрьмы на год раньше запланированного срока, так как его поведение и отношение к жизни изменились за время заключения. В тюрьме Карл изучал внутреннюю отделку, работал уборщиком, а затем в столярной мастерской.

У Карла тоже были проблемы в тюрьме, когда охранник обнаружил его в чужой камере. Карл утверждал, что пошел туда только попить чай. Он получил за это дисциплинарное наказание.

Он был освобожден из тюрьмы весной 2019 года, но все еще находится на испытательном сроке до следующего лета. На слушании Карл признал, что в прошлом он был наркоманом, употреблял каннабис, но не собирается возвращаться к своей старой жизни, потому что хочет вести здоровый образ жизни. Утверждается, что после освобождения у него сразу появилась работа и место жительства, и он планировал заняться ремонтом автомобилей и спортом. Во время заключения мужчина прошел несколько социальных программ.

Как остров Вяхелоо перешел в совместную собственность Матиса и Карла, для нас остается загадкой, но они разделяют более двух владений, одно из которых на одном полуострове в Пяриспеа. 1

Матиса, однажды нарисовавшего обложку для детского журнала Hea Laps («Хороший ребенок»), год спустя настигла судьба Карла. В ноябре 2016 года Харьюский уездный суд признал его виновным в употреблении наркотических или психотропных веществ или в изготовлении, приобретении или хранении небольшого количества. Матис был задержан полицией в августе того же года и не явился на судебное заседание.

Даже тогдашний премьер-министр Юхан Партс узнал Матиса, который занимался искусством в подростковом возрасте. ФОТО: Egert Kamenik/Postimees

Однако мужчине удалось избежать приговора относительно легко: он должен был явиться в следственный изолятор службы полиции и погранохраны Эстонии на месяц, где должен был провести восемь дней. Также ему пришлось заплатить 35 евро, которые пошли на выявление интоксикации.

Как остров Вяхелоо перешел в совместную собственность Матиса и Карла, для нас остается загадкой, ведь это не единственная недвижимость, который они владеют. Так что продажа мини-острова - не большая потеря для них.

Согласно старому объявлению о продаже, в Вяхелоо можно построить собственную пристань для яхт, и для этой цели были проведены исследования глубины моря. Также предполагалось построить небольшой мостик. Неизвестно, что собирается делать nublu между каменистым пляжем и низкорослыми соснами, но летом он пел на острове, где может находиться его бар.