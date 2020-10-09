Пт, 9.10.2020
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Нагло увела мужа: продюсер «Дома-2» рассказала о Собчак нелицеприятную правду

Ксения Собчак

ФОТО: Sergei Karpukhin/TASS

Внезапно всплыли скандальные факты из биографии известной телеведущей, пишет Лайф.

50-летний экс-продюсер «Дома-2» Василина Михайловская, работу которой нередко называли залогом успеха шоу, раскрыла у себя в Instagram неприглядные подробности о Ксении Собчак. Бывшая коллега обвинила светскую львицу всея Руси в том, что та, ещё будучи ведущей, разрушила ее брак с бывшим генпродюсером телестройки Алексеем Михайловским. Василина решила высказаться после того, как на интервью к Собчак пришла Наташа Королева, которой изменил Тарзан.

Фото © Instagram / xenia_sobchak, vasyavasilina

Фото © Instagram / xenia_sobchakvasyavasilina

«Когда-то именно интервьюерша этой записи вбила последний инкрустированный стразами гламурных нулевых гвоздь в крышку гроба моего подыхающего брака. Я, собственно, никогда ее и не винила. Дети жестоки с котами, женщины безжалостны к женам. Но именно публичность предательства мужа травмирует так, что ты покрываешься шрамами, как броней. И больше ничего невозможно. А что Ксюша? Отряхнулась и побежала себе дальше. Только уже более уверенно стряхивая с бревна напарницу», -  пишет Василина Михайловская.
Фото © Instagram / xenia_sobchak, vasyavasilina

Фото © Instagram / xenia_sobchakvasyavasilina

Михайловская отметила, что именно ее любвеобильный муж сделал из Ксении, которая была лишь «дочерью политика и тусовщицей внутри Садового кольца», настоящую звезду. Но и сама блондинка не терялась и всеми способами прокладывала себе путь к успеху. «Я потом наблюдала ее тактику. Где бы она ни оказывалась, захватывала самого влиятельного на этой площадке жизни самца. И это уже дела давно минувших дней, но именно тогда «звезду» из нее сделал увлекшийся по уши мой бывший муж», - уверяет Василина Михайловская.

Слева — Наталья Варвина и Алексей Михайловский, справа — Василина Михайловская с подругой Алёной Водонаевой. Фото © Instagram / varvina, vasyavasilina

Слева — Наталья Варвина и Алексей Михайловский, справа — Василина Михайловская с подругой Алёной Водонаевой. Фото © Instagram / varvinavasyavasilina

Однако, разведясь с супругой, Михайловский создал пару не с Ксенией. В 2013 году он женился на экс-участнице «Дома-2» Наталье Варвиной. Влюбленные до сих пор вместе, однако у них нет детей. Василина тоже нашла свое счастье — с 2016-го она замужем за режиссером Дмитрием Новокшоновым. А Собчак наслаждается совместной жизнью с Константином Богомоловым.

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