Нагло увела мужа: продюсер «Дома-2» рассказала о Собчак нелицеприятную правду

50-летний экс-продюсер «Дома-2» Василина Михайловская, работу которой нередко называли залогом успеха шоу, раскрыла у себя в Instagram неприглядные подробности о Ксении Собчак. Бывшая коллега обвинила светскую львицу всея Руси в том, что та, ещё будучи ведущей, разрушила ее брак с бывшим генпродюсером телестройки Алексеем Михайловским. Василина решила высказаться после того, как на интервью к Собчак пришла Наташа Королева, которой изменил Тарзан.
Михайловская отметила, что именно ее любвеобильный муж сделал из Ксении, которая была лишь «дочерью политика и тусовщицей внутри Садового кольца», настоящую звезду. Но и сама блондинка не терялась и всеми способами прокладывала себе путь к успеху. «Я потом наблюдала ее тактику. Где бы она ни оказывалась, захватывала самого влиятельного на этой площадке жизни самца. И это уже дела давно минувших дней, но именно тогда «звезду» из нее сделал увлекшийся по уши мой бывший муж», - уверяет Василина Михайловская.
Слева — Наталья Варвина и Алексей Михайловский, справа — Василина Михайловская с подругой Алёной Водонаевой. Фото © Instagram / varvina, vasyavasilina
Однако, разведясь с супругой, Михайловский создал пару не с Ксенией. В 2013 году он женился на экс-участнице «Дома-2» Наталье Варвиной. Влюбленные до сих пор вместе, однако у них нет детей. Василина тоже нашла свое счастье — с 2016-го она замужем за режиссером Дмитрием Новокшоновым. А Собчак наслаждается совместной жизнью с Константином Богомоловым.