Нагло увела мужа: продюсер «Дома-2» рассказала о Собчак нелицеприятную правду

Михайловская отметила, что именно ее любвеобильный муж сделал из Ксении, которая была лишь «дочерью политика и тусовщицей внутри Садового кольца», настоящую звезду. Но и сама блондинка не терялась и всеми способами прокладывала себе путь к успеху. «Я потом наблюдала ее тактику. Где бы она ни оказывалась, захватывала самого влиятельного на этой площадке жизни самца. И это уже дела давно минувших дней, но именно тогда «звезду» из нее сделал увлекшийся по уши мой бывший муж», - уверяет Василина Михайловская.