Названа дата обжалования приговора Ефремову

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП в центре Москвы – авария произошла в начале июня. Актера приговорили к 8 годам лишения свободы. Обвинение требовало осудить Ефремова на 11 лет.

Ранее стало известно, что Ефремов подал новую жалобу на свой приговор о смертельном ДТП. В апелляции актёр выражает раскаяние в содеянном. Он также пожаловался на давление со стороны адвоката Эльмана Пашаева, который тогда представлял его интересы в суде и настоял на том, чтобы Ефремов отказался от признательных показаний.